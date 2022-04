Loay hoay sửa lò nướng, thanh niên hú hồn nhận cái kết đầu "bốc khói"

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Cụ thể trong gian bếp, thanh niên áo xám mở chiếc lò nướng công nghiệp ra quan sát rồi điều chỉnh các nút chế độ. Có vẻ gặp trục trặc nên chiếc lò không thể sử dụng được. Thấy vậy, thanh niên áo cam liền ra giúp đỡ, mở lò nướng ngó nghiêng vào bên trong. Anh áo xám cũng nhanh chóng đứng bên cạnh điều chỉnh các nút chế độ rồi tiếp tục quan sát.

Clip: Sự cố nhớ đời của 2 nam thanh niên (Nguồn: ducluongfb)

Bất ngờ, chiếc lò nướng bùng lửa ra cả phía bên ngoài. Thậm chí còn cháy dính cả vào tóc thanh niên áo cam, khiến đầu bị "bốc khói". Giật mình hoảng hốt, 2 thanh niên vội chạy đi né. Nạn nhân bị cháy tóc còn ngơ ngác quay lại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Theo dõi clip, nhiều người bày tỏ sự thương cảm dành cho mái tóc "khét lẹt" của thanh niên áo cam. Có lẽ đây là sự cố "cả đời không quên" của 2 anh chàng này.



Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc