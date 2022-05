Loạt ô tô tăng giá mạnh, có mẫu đắt hơn cả trăm triệu

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) , trong tháng 3/2022, doanh số bán xe của các thành viên trong hiệp hội tăng mạnh, đạt 36.962 xe các loại, tăng 60% so với tháng trước. Trong đó, xe du lịch đạt 28.491 chiếc, tăng 62%; 7.794 xe thương mại, tăng 63% và 677 xe chuyên dụng, tăng 41% so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm 2022, các đơn vị thành viên VAMA có tổng doanh số bán hàng đạt 90.506 xe các loại, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, xe ô tô du lịch tăng 39%, xe thương mại tăng 7% và xe chuyên dụng tăng 32%. Dẫn đầu về doanh số trong tháng 3 là Toyota Việt Nam với 7.977 xe. Tiếp theo là các thương hiệu Hyundai (7.069 xe), Kia (6.238 xe), Mitsubishi (3.675 xe), Honda (3.604 xe), VinFast (3.471 xe), Mazda (3.326 xe)…