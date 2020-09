Loạt ô tô SUV 7 chỗ mới đẹp long lanh đổ bộ Việt Nam trong tháng 9

Theo thống kê của Xe Giao thông, từ đầu năm 2020 đến nay, trong số những mẫu xe hoàn toàn mới hay phiên bản nâng cấp của các mẫu xe hiện có được ra mắt, chỉ có một vài mẫu xe gầm thấp như Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Mazda 6, Toyota Wigo hay Toyota Corolla Altis. Tất cả đều chỉ là phiên bản nâng cấp, không phải bản hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, số lượng xe gầm thấp kể trên chỉ chiếm một phần ít ỏi so với những mẫu xe gầm cao, đa dụng được các hãng ra mắt trong thời gian qua và sắp tới đây.

Một trong những mẫu xe SUV vừa đổ bộ thị trường Việt Nam.

Đầu tiên phải kể tới Toyota Việt Nam (TMV) khi bên cạnh Vios, Wigo và Corolla Altis, hãng xe này đồng thời cũng cho ra mắt phiên bản mới của những mẫu xe gầm cao, đa dụng như Hilux, Fortuner, Hiace, Land Cruiser Prado hay xe hoàn toàn mới như Corolla Cross, Granvia.

Mitsubishi Motors Việt Nam bên cạnh ra mắt Attrage phiên bản nâng cấp cũng giới thiệu tới khách hàng Xpander mới (cả nhập khẩu lẫn lắp ráp) và Outlander mới.

Bên cạnh đó, Kia và Honda cũng đồng loạt ra mắt các sản phẩm mới, đều thuộc phân khúc ô tô gầm cao. Trong khi Honda Việt Nam ra mắt CR-V phiên bản nâng cấp được lắp ráp trong nước thì Kia lại giới thiệu tới khách hàng mẫu xe Seltos hoàn toàn mới và Sorento thế hệ thứ 4. Mẫu xe này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ đến hết năm 2020.

KIA Sorento 2021 có đến 9 phiên bản khác nhau bao gồm 5 phiên bản máy dầu và 4 phiên bản xăng, đi kèm 9 màu ngoại thất. Giá bán của KIA Sorento 2021 được THACO công bố dao động từ 1,079 tỷ đồng đến 1,349 tỷ đồng.

Phiên bản máy dầu sử dụng động cơ Smartstream D2.2 hoàn toàn mới, lần đầu tiên được trang bị trên các mẫu SUV của tập đoàn Hyundai-Kia. Động cơ này có dung tích 2151cc, cho công suất tối đa 198 mã lực tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 440 Nm tại 1.750-2.750 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Trong khi đó, phiên bản máy xăng dùng động cơ 2.5L, công suất 177 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Fortuner 2021 được Toyota Việt Nam ra mắt vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Trước đó, mẫu SUV hạng trung này đã được giới thiệu tại Thái Lan hồi đầu tháng 6. Fortuner 2021 có tất cả 7 phiên bản, trong đó Toyota Việt Nam vẫn lắp ráp 5 phiên bản máy dầu, còn lại 2 bản máy xăng vẫn được nhập khẩu từ Indonesia.

Đáng chú ý, Fortuner 2021 có 2 bản Legender thể thao như tại Thái Lan. Mẫu xe này cũng không sản xuất bản máy xăng TRD như đời trước đây.

Các bản dầu lắp ráp gồm: Fortuner 2.4 MT 4x2: 995 triệu đồng; Fortuner 2.4 AT 4x2: 1,080 tỷ đồng; Fortuner 2.4 4x2 AT Legender: 1,195 tỷ đồng; Fortuner 2.8 4x4 AT: 1,388 tỷ đồng; Fortuner 2.8 4x4 AT Legender: 1,426 tỷ đồng.

Hai bản máy xăng nhập khẩu gồm: Fortuner 2.7 AT 4x2: 1,130 tỷ đồng; Fortuner 2.7 AT 4x4: 1,230 tỷ đồng. Như thường lệ bản màu trắng sẽ bị cộng thêm 8 triệu vào giá bán.

Một mẫu SUV nữa là Pajero Sport sẽ chính thức ra mắt thị trường trong nước vào cuối tháng 9 này. Pajero Sport mới được trang bị động cơ diesel tăng áp 4 xi-lanh, 2.4L sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai hoặc bốn bánh.

Hiện, hãng Mitsubishi Motor vẫn chưa công bố các phiên bản và giá bán tại Việt Nam. Tại Thái Lan, Pajero Sport đang có 3 phiên bản với giá bán từ 42.000 USD đến 51.000 USD (tương đương khoảng 980 triệu đến 1,2 tỷ đồng).

Pajero Sport hiện được Mitsubishi Motor nhập khẩu từ Thái Lan, đây là mẫu xe từng cạnh tranh với các mẫu SUV 7 chỗ khác như Toyota Fortuner, Hyundai SantaFe hay Ford Everest.

Tuy nhiên, trong một số năm gần đây, mẫu xe này bán khá chậm tại Việt Nam. Doanh số bán hàng của Pajero Sport trong 8 tháng đầu năm 2020 chỉ vỏn vẹn đạt 391 chiếc.

Năm 2020, tuy Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, khiến thị trường ô tô trầm lắng hơn. Song đây cũng là năm ghi nhận sự ra mắt ồ ạt của các mẫu xe. Có những thời điểm gần như các mẫu xe chỉ ra mắt cách nhau một khoảng thời gian ngắn, tháng nào cũng có vài ba mẫu xe mới được giới thiệu tới khách hàng.

Có thể thấy, tuy doanh số chung của toàn thị trường sụt giảm nhưng các hãng vẫn cố gắng đưa sản phẩm mới ra thị trường. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng năm 2020, triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) không được tổ chức cũng là một trong những nguyên nhân khiến các hãng xe vội vàng ra mắt ô tô mới để tăng sức cạnh tranh và sức hút, tạo sự mới mẻ, xóa tan sự ảm đạm của thị trường ô tô.

Đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho hay, việc ra mắt nhiều mẫu xe trong thời điểm như hiện nay cũng có thể xem là chiến lược marketing của các hãng để gia tăng sức cạnh tranh. “Bên cạnh đó, thêm sản phẩm, cạnh tranh hơn nhưng dung lượng thị trường vẫn như vậy, thậm chí sụt giảm do Covid-19 cũng sẽ dẫn đến việc giảm giá xe. Như vậy, khách hàng là người được lợi”, vị đại diện VAMA cho hay.