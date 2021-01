Loạt ô tô giá rẻ sắp khuynh đảo thị trường Việt Nam

Honda City mới sẽ đến tay khách hàng trong tháng 1/2021

Honda City hoàn toàn mới

Honda City hoàn toàn mới đã ra mắt từ tháng 12/2020 nhưng phải đến tháng 1/2021, khách hàng mới bắt đầu được nhận xe. Với những nâng cấp về tính năng cũng như kiểu dáng, Honda City hoàn toàn mới được dự báo sẽ tiếp tục thu hút khách hàng Việt ngay những tháng đầu năm 2021.

Ở thế hệ cũ, Honda City cũng rất thành công khi đứng ở vị trí thứ 3 phân khúc về doanh số, xếp sau Toyota Vios và Hyundai Accent. Thậm chí có tháng, Honda City cũng vươn lên dẫn đầu phân khúc, trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường.

Ở thế hệ mới, thiết kế Honda City có nhiều thay đổi, mang hơi hướng vừa sang trọng, vừa thể thao hơn. Thêm vào đó, xe có kích thước dài, rộng hơn, tạo ra một không gian rộng rãi nhất phân khúc cùng khoang để chân ấn tượng.

Honda City thế hệ thứ 5 cũng sở hữu những nâng cấp về tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm hiện đại hơn với kích thước tăng từ 6,8 lên 8 inch và thêm tính năng kết nối điện thoại thông minh Apple CarPlay và Android Auto; đồng hồ tốc độ với đèn viền thể thao; điều hòa tự động 1 vùng độc lập (bản L và RS) có chế độ “Max Cool” làm lạnh nhanh…

Không gian nội thất Honda City mới đơn giản nhưng vẫn tạo ra sự sang trọng

Honda City mới tại Việt Nam đầy đủ các công nghệ an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi 3 góc quay (L và RS)… Các công nghệ an toàn này giúp City mới đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Toyota Vios phiên bản nâng cấp vừa ra mắt tại Malaysia

Toyota Vios phiên bản nâng cấp

Trong công báo sở hữu công nghiệp của Cục sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) bất ngờ xuất hiện hình ảnh Toyota Vios phiên bản mới, giống với thiết kế mẫu xe đã ra mắt tại Thái Lan và một số nước khu vực Đông Nam Á. Thêm vào đó khoảng giữa tháng 12/2020, một đại lý Toyota tại miền Trung tiết lộ Vios 2021 sẽ ra mắt trong thời gian gần.

Ở phiên bản ra mắt tại nước ngoài, ngoại thất Toyota Vios có thiết kế ấn tượng hơn. Đầu xe thể thao hơn với lưới tản nhiệt dưới mở rộng nối liền với lưới tản nhiệt phía trên. Hai bên là hốc gió giả gắn đèn sương mù làm bằng nhựa đen bóng, thay cho loại nhựa sần trên bản cũ. Đèn pha được làm lại đồ hoạ chiếu sáng, dạng xếp lớp hiện đại hơn.

Xe vẫn sử dụng động cơ 1.5L DOHC, cho công suất 106 mã lực đi kèm hệ dẫn động cầu trước, tùy chọn hộp số tự động vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp.

Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam

Bên cạnh đó, Toyota Vios sắp ra mắt tại Việt Nam cũng được kỳ vọng sẽ có Toyota Safety Sense (TSS), tương tự như tại Malaysia. Tuy nhiên phải chờ đến ngày ra mắt chính thức mới có thể biết được điều này. Nhưng không loại trừ khả năng, xe sẽ không được trang bị TSS, tương tự như Honda City hoàn toàn mới vừa ra mắt tại Việt Nam cũng không có Honda Sensing như thị trường nước ngoài.

Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam nhiều năm liên tiếp và phiên bản mới sắp ra mắt cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì được vị trí này. Không chỉ bán chạy nhất, Toyota Vios phiên bản hiện tại đã được nâng cấp trang bị, công nghệ không thua kém các đối thủ đến từ Hàn Quốc. Đặc biệt, Toyota Vios còn sở hữu tới 7 túi khí, nhiều nhất phân khúc hiện nay.

Ford Territory sắp ra mắt tại Việt Nam

Ford Territory

Mới đây, bên cạnh thông tin lắp ráp Ford Ranger tại nhà máy Ford Hải Dương, đại diện hãng cũng cho hay hãng sẽ ra mắt một mẫu xe hoàn toàn mới trong năm 2021. Thông tin này cũng trùng khớp với việc một số đại lý Ford cho biết mẫu xe Territory sắp về Việt Nam, dự kiến phân phối chính hãng vào Quý I/2021. Mức giá được phía đại lý báo tạm tính từ dưới 700 triệu đồng.

Nguồn gốc ban đầu không phải một sản phẩm thuần Mỹ, Ford Territory được liên doanh JMC Ford tại Trung Quốc tạo ra. Tại thị trường Đông Nam Á, Lào và Philippines đã bán ra mẫu xe này.

Ở ngoại thất, Ford Territory tại nước ngoài trang bị cụm đèn chiếu sáng trước và đèn hậu LED hoàn toàn. Nội thất thiết kế, trang bị hiện đại với đồng hồ điện tử, màn hình lớn 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hoà tự động, phanh đỗ điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh... Bản cao cấp nhất có những tính năng an toàn tiên tiến như ga tự động thích ứng khoảng cách, camera 360 độ hay tự động đỗ xe.

Không gian nội thất Ford Territory

Động cơ xe sử dụng là loại EcoBoost dung tích 1.5 lít cho công suất chỉ 141 mã lực chứ không phải 180 mã lực như loại Ford Việt Nam đã từng trang bị trên Focus. Hộp số trênTerritory là loại tự động vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

Nếu mức giá tạm tính trên gần chính xác, mẫu xe tuy được định hình ở phân khúc hạng C nhưng giá sẽ chỉ tương đương với các mẫu SUV hạng B bản cao cấp như Hyundai Kona hay Kia Seltos.

Tác giả: Cẩm Tú