Loạt dự án chậm tiến độ, nợ thuế của Nghệ An bị 'khai tử'

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, từ năm 2012 đến nay, các đoàn liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã tiến hành 674 lượt kiểm tra đối với 498 dự án. Trong đó đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất và hủy bỏ các văn bản pháp lý đối với 142 dự án; gia hạn tiến độ 199 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện 56 dự án; xử lý khác đối với 101 dự án. Lũy kế đến thời điểm hiện nay đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 225 dự án với tổng diện tích quy hoạch là 120.821ha.

Theo cơ quan này, các dự án treo, dự án chậm tiến độ đã và đang gây lãng phí tài nguyên, gây nợ đọng về thuế. Đặc biệt, thực trạng trên còn gây bức xúc trong dư luận và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng vừa có chương trình giám sát các dự án treo trên địa bàn tỉnh. Qua đó, làm rõ thực trạng, nguyên nhân hạn chế, yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các dự án treo. Tuy nhiên, tình trạng các dự án treo, dự án chậm tiến độ hiện vẫn còn diễn ra; nhiều dự án có dấu hiệu chậm tiến độ nhưng chưa được kiểm tra, xử lý.

Trước đó, trên địa bàn TP Vinh và tỉnh Nghệ An liên tục được các "ông lớn" bất động sản tài trợ lập quy hoạch như: Khu đô thị mới phía Đông Nam xã Hưng Chính (Villa Garden Park) đã trình tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Crystal Bay tài trợ kinh phí lập quy hoạch; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực chợ Vinh đã trình UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc D’Gold tài trợ lập quy hoạch; Khu đô thị mới ở phường Đông Vĩnh (khu vực phía Đông) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt Nghệ An tài trợ kinh phí lập quy hoạch...

Tuy nhiên, các ngành chức năng Nghệ An cho biết, hiện nay Trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình tiếp nhận tài trợ bằng sản phẩm quy hoạch, dẫn đến quá trình triển khai tại các địa phương còn gặp nhiều vướng mắc.

Trong khi đó, trên thực tế nguồn kinh phí phục vụ cho công tác khảo sát, lập quy hoạch từ ngân sách đang khó khăn, mặc dù, Nhà nước có quy định khuyến khích huy động các nguồn xã hội hoá tham gia hỗ trợ lập quy hoạch, tuy nhiên vấn đề này đang còn khó, trừ một số quy hoạch các dự án đô thị, khu dân cư được gắn với quyền lợi của các nhà đầu tư đảm bảo “thắng thầu” trong đầu tư mới tài trợ lập quy hoạch.

Còn ông Vũ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, tỉnh và các ngành, địa phương cần quan tâm hơn đến nguồn lực để thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt, tránh tình trạng quy hoạch xong để đấy nhiều năm không triển khai được.

Tác giả: Lập Đông

Nguồn tin: Báo Tiền phong