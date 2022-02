Loạt dự án “băm nát” quy hoạch thành Vinh

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Khu đô thị Minh Khang ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 16/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trong thời gian 4 tháng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu (SN 1956), quê quán tại tỉnh Hải Dương, là Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang (SN 1948), Trưởng ban Quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang. Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH TM Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở (gọi tắt là Khu đô thị Minh Khang) tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Trong quá trình triển khai dự án, bà Thu và ông Khang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, năm 2007, Dự án Khu đô thị Minh Khang do Công ty TNHH TM Minh Khang làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích rộng 7,86ha. Dự án được kỳ vọng như một khu đô thị phức hợp tạo điểm nhấn phía Bắc thành phố Vinh với các hạng mục chính bao gồm các công trình siêu thị, thiết bị y tế và khu dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, khách sạn 4 sao, chung cư cao tầng, khu nhà ở xã hội 5 tầng, nhà phố liền kề, biệt thự, sân vườn…

Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Khang về những sai phạm tại dự án Khu đô thị Minh Khang.

Kỳ vọng là vậy nhưng cấp phép xong, dự án liên tục điều chỉnh quy hoạch và sau 12 năm triển khai, đến nay dự án này đã trở thành một khu nhà ở dân cư hỗn độn khi không có các công trình xây dựng tạo điểm nhấn; hạ tầng kỹ thuật không được xây dựng đồng bộ; không có các công trình công cộng và công trình phúc lợi xã hội như thuyết minh ban đầu. Không những thế, quá trình giao đất cho khách hàng, tại dự án này xảy ra tình trạng một lô đất bán cho nhiều chủ, bìa đỏ sau khi được cấp cho khách hàng, chủ đầu tư đã đem thế chấp ngân hàng để vay vốn. Sau nhiều năm không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, có thời điểm doanh nghiệp này đã nợ đọng thuế lên đến gần 300 tỷ đồng.

Tương tự, vào năm 2005, Dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền – Vinh Tân (TP Vinh) do Công ty CP Danatol (trụ sở tại TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch. Dự án này cũng được kỳ vọng là điểm nhấn phía Tây của thành phố Vinh, với quy mô 22,15ha, dự án gồm tổ hợp các khu nhà cao 18 tầng, khu nhà liền kề, biệt thự, nhà ở gắn với dịch vụ thương mại và các khu thể dục thể thao, vườn hoa, cây xanh, khu vui chơi giải trí. Sau nhiều năm, dự án này cũng trở thành một mớ hỗn tạp khi chỉ xây dựng được 2 khu chung cư cao tầng để bán, ở những hạng mục còn lại, chủ đầu tư đã xé lẻ, phân lô bán nền một cách manh mún.

Theo quy hoạch, khu đô thị này là chuỗi các nhà liền kề, biệt thự cao tầng nhưng hiện trạng cho thấy, tại các phân khu đã được phê duyệt, biệt thự được xây dựng xen lẫn nhà cấp 4, nhà hàng, khu vực dịch vụ mọc lên bát nháo. Thậm chí, sau lần điều chỉnh quy hoạch lần thứ 6, tỉnh Nghệ An đã cho phép chủ đầu tư dự án này “ôm” trọn hành lang sông Vinh, để chia lô, bán nền, vi phạm nghiêm trọng Luật đê điều. Quá trình triển khai dự án, Chi cục Thủy lợi Nghệ An đã có ý kiến, UBND TP Vinh cũng có công văn “tuýt còi”, đề nghị cấp có thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư trả lại nguyên trạng sông Vinh, đoạn chảy qua phường Vinh Tân nhưng động thái này không được quan tâm.

Một dự án khác, cũng nằm ở cửa ngõ thành phố Vinh, được kỳ vọng sẽ làm đổi thay diện mạo thành Vinh, nhưng đã sớm trở thành khu vực bát nháo trong quy hoạch xây dựng, đó là Dự án khu đô thị Đồng Dâu kết hợp nhà ở cho người có thu nhập thấp được triển khai tại phường Hưng Dũng (TP Vinh). Dự án này do Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Đại Huệ (TP Vinh) làm chủ đầu tư, diện tích quy hoạch gần 90.000m2, với các hạng mục là siêu thị, phân lô khu biệt thự và chung cư dành cho người thu nhập thấp, được quy hoạch đồng bộ. Tuy nhiên, phản ánh của người dân gần đây cho biết, tại khu đô thị này đang diễn ra tình trạng lộn xộn trong xây dựng, mạnh ai nấy làm, trong đó có một số “biệt phủ” đang được gấp rút xây dựng, nhập 2, 3 lô đất liền kề lại với nhau để làm công trình nhà ở, phá vỡ kiến trúc, cảnh quan đã được quy hoạch, phê duyệt.

Ngoài ra, trên địa bàn TP Vinh hiện nay, nhiều dự án đã được phê duyệt từ nhiều năm qua nhưng quá trình triển khai xây dựng đã không đạt được kỳ vọng, thậm chí còn phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị của thành phố hiện tại và trong tương lai. Có thể kể đến là: Dự án khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại, nhà ở liền kề và biệt thự tại xã Nghi Phú và xã Nghi Đức; Dự án khu dân cư tại xã Nghi Liên; Dự án khu nhà ở tại xã Hưng Hòa; Dự án tổ hợp chung cư, khu dịch vụ cộng đồng phụ trợ tại phường Hà Huy Tập; Dự án khu đô thị hỗn hợp sinh thái ven sông Lam tại xã Hưng Hòa.…

Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2012 đến năm 2020, tỉnh Nghệ An đã rà soát, thu hồi và hủy bỏ 165 dự án với tổng diện tích đất là hơn 36.000ha. Tính riêng trong năm 2021, địa phương này đã tiến hành thu hồi 12 dự án của các tổ chức vi phạm Luật Đất đai, trong đó có không ít dự án là các khu đô thị trên địa bàn. Cũng trong năm vừa qua, Sở Xây dựng Nghệ An đã có kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động 11 “siêu dự án” về khu đô thị, dịch vụ kết hợp nhà ở, trong đó riêng TP Vinh có tới 7 dự án.

