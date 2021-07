Loại mì siêu nhỏ hơn 300 năm tuổi, cả thế giới chỉ 10 người biết làm

Your browser does not support the video tag.

Loại mì sợi siêu nhỏ, cả thế giới chỉ 10 người biết làm.

Ở Nuoro, đảo Sardinia, Ý có một loại mì siêu nhỏ khá nổi tiếng, xuất hiện cách đây vài trăm năm tên là su filindeu. Đây là loại mì pasta cổ, hiện chỉ được sản xuất thủ công tại Nuoro.

Paola Abraini là một trong số ít người ở đảo này còn theo nghề và có thể làm được mì su filindeu truyền thống.

Người phụ nữ đảm đang này đã dành cả đời mình để chế biến loại mì pasta "độc nhất vô nhị". Suốt 40 năm qua, bà không ngừng luyện tập và thực hành để lưu giữ món mì siêu nhỏ độc đáo.

Paola đã luyện tập suốt nhiều năm để hoàn thiện kỹ năng và bây giờ bà có thể làm ra 265 sợi mì từ cục bột nhỏ đã được nhào nặn kỹ lưỡng.

"Làm mì su filindeu không có bí quyết gì cả, tất cả nằm ở đôi tay của người làm ra. Những sợi mì thực sự rất mỏng và tôi là một trong số ít người có thể thực hiện kỹ năng kéo sợi chuyên nghiệp này", bà nói.

Mì su filindeu có sợi siêu mỏng, cả thế giới chỉ có khoảng 10 người biết làm (Ảnh cắt từ clip).

Các nguyên liệu làm loại mì này gồm có bột mì semolina (lúa mì cứng), muối và nước. Để tạo những sợi mì nhỏ, người ta phải liên tục dùng tay gấp và kéo bột nhiều lần. Sợi mì càng mỏng càng đạt chất lượng.

Sau đó đặt những dải mì đã kéo mỏng lên trên một bề mặt gỗ, để khô dưới nắng trong vài ngày hoặc đặt trong nhà ở nhiệt độ bình thường.

Mì su filindeu được làm hoàn toàn thủ công không dùng đến sự hỗ trợ của bất kỳ loại máy móc nào. Bởi quá trình chế biến đặc biệt này mà nó trở thành loại mì "hiếm có khó tìm".

Tính đến năm 2017, cả thế giới chỉ có khoảng 10 người biết làm loại mì siêu mỏng này. Nghề làm mì su filindeu hiện được lưu truyền từ đời mẹ sang đời con ở Nuoro. Người dân nơi đây rất coi trọng và cố gắng gìn giữ nghề làm mì siêu nhỏ truyền thống.

Tác giả: Thảo Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí