Lộ thủ đoạn của cặp vợ chồng cho vay nặng lãi trong chuyên án 1220v

Liên quan đến vụ việc "Phá chuyên án 1220v, khởi tố 1 đối tượng cho vay nặng lãi", ngày 24/1, một nguồn tin của Người Đưa Tin Pháp Luật cho biết, cơ quan Công an huyện Phong Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Thanh Quang.

Theo nguồn tin này, bước đầu, lực lượng Công an đã làm rõ nhóm đối tượng do vợ chồng Nguyễn Thanh Quang và Hoàng Thị Bé cầm đầu và Trần Văn Tuấn có hành vi cho vay lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, nhóm đối tượng cho vay này yêu cầu người vay viết 1 giấy biên nhận nợ và cam kết trả nợ giao lại cho Quang, trong giấy này không ghi lãi suất.



"Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng từ tháng 2/2020 đến ngày 28/12/2020, nhóm đối tượng trên đã cho rất nhiều người vay. Qua điều tra, Công an huyện Phong Điền đã xác định được 14 trường hợp vay với biên độ giao động lãi suất từ 182,5% đến 730%/năm vượt nhiều lần so với lãi suất quy định. Nhóm đối tượng trên đã thu lợi bất chính số tiền hơn 174 triệu đồng", nguồn tin này cho biết thêm.



Được biết, với thành tích trong công tác điều tra và phá chuyên án 1220v, Công an huyện Phong Điền đã được Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng.



Như tin đã đưa, trước đó, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Quang (SN 1979), trú thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.



Theo cơ quan công an, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lãnh đạo Công an huyện Phong Điền đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, phát hiện các loại tội phạm.



Sau một thời gian triển khai, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện đã phát hiện trên địa bàn thị trấn Phong Điền nổi lên nhóm đối tượng liên quan đến tín dụng đen có tổ chức và hoạt động có tính chất phức tạp trên địa bàn. Trước tình hình đó, Công an huyện Phong Điền đã xác lập chuyên án 1220v để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh triệt phá và xử lý nghiêm loại tội phạm này.



Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng Quang cùng vợ là Hoàng Thị Bé (SN 1975), có hành vi cho vay lãi nặng. Để phục vụ công tác tìm kiếm người vay và thu nợ, vợ chồng Quang và Bé đã thuê đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1991), tạm trú thị trấn Phong Điền để thực hiện hành vi môi giới cho vay và đòi nợ thuê.

Tác giả: Trần Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn