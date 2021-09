Lộ diện những khách hàng may mắn đầu tiên 'uống sữa Ông Thọ, trúng vàng'

Chương trình “Uống Sữa Ông Thọ, trúng vàng” diễn ra đến hết ngày 30/09/2021. Các sản phẩm sữa đặc Ông Thọ lon/ hộp thiếc 380g trong chương trình sẽ có bao bì được thiết kế riêng biệt, đồng thời vẫn luôn giữ nguyên chất lượng thơm ngon, đậm đà, sánh mịn. Mặt ngoài nhãn có in thông tin và hình ảnh về chương trình khuyến mại, mặt trong nhãn có in thông tin trúng thưởng. Người tiêu dùng có thể tìm mua sữa đặc Ông Thọ lon/ hộp thiếc 380g phiên bản đặc biệt có in thông tin khuyến mại từ kênh mua sắm trực tuyến https://giacmosuaviet.com.vn/collections/sua-dac-ong-tho hoặc đến trực tiếp hệ thống cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi siêu thị trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại: https://bit.ly/3CJUnxz hoặc gọi hotline 1900 636 979.