Livestream khiêu dâm: Lột trần những App trá hình

App BunnyLive là một trong số những app livestream phổ biến hiện nay được cấp phép hoạt động. Cụ thể, trên trang chủ của app có ghi chủ sở hữu là Công ty TNHH BUNNY (B01, tầng 1, 624 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, HCM), người chịu trách nhiệm nội dung là ông Lâm Bửu Oanh, giấy phép MXH số 206/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 14/5/2020. Với 13.000 xu trong tài khoản giúp mở ra phòng khóa của một idol hot nhất nhì, với hơn 13 nghìn người xem live trực tiếp có nick name (biệt danh) là Meow. Đập vào mắt PV là những hình ảnh không thể tục tĩu hơn. Với thân hình nóng bỏng, để mua vui và làm hài lòng cho những “con sói đói dục” đang theo dõi mình livestream, “idol show” sẵn sàng lột bỏ xiêm y, để lộ thân hình lõa lồ trước con mắt của hơn chục nghìn người. Những hành động khiêu dâm, gợi dục vô cùng lố lăng do cô “tự biên tự diễn” trên cơ thể khiến những “khán giả” là những “kẻ khát dục” phải “khẩu dâm” liên tục tại bình luận: “Đã quá em ơi, em làm anh *** quá!”, “con đ* này ngọt quá, làm cho anh thích đi em”… Là một “idol show” chuyện nghiệp và dày dặn kinh nghiệm “trong nghề”, vậy nên cô nàng không ngần ngại đáp lại những bình luận đó bằng những động tác táo bạo, dâm dục hơn. Cô cũng rất biết cách tương tác và làm chiều lòng người xem, “lên men” tinh thần cho những kẻ “đói dục” để họ “điện cuồng” tặng quà (quà được đổi từ xu trong tài khoản). Cũng có những kẻ không ngừng bình luận những câu nói thô tục, ra sức “nhục mạ” thân thể cô gái để thỏa mãn “thú tính” trong người. Với số lượng người “mở khóa” phòng live lên đến hàng chục nghìn người như vậy thì số tiền thu vế sau mỗi lượt livestream của mỗi phòng chắc hẳn sẽ là con số khủng, chưa kể đến những quà tặng khác. Trung bình cứ sau 1 giờ đồng hồ, các idol sẽ “khóa phòng” một lần, trung bình 5 – 6 lần/ ngày và mỗi lượt live từ 10-20 phút. Theo chia sẻ của một idol khi giao lưu với người xem cho biết, công việc này có thể giúp họ có mức thu nhập khá ổn định, kể cả trong mùa dịch như hiện nay. Bên cạnh lương cứng thì idol sẽ nhận được hoa hồng (quy đổi từ số lượng người truy cập vào phòng và giá trị từ số lượng quà tặng). Bên cạnh đó, còn có vô số những app livestream khác cũng đang bị biến tướng mục đích sử dụng để lôi kéo, dụ dỗ người dùng tham gia, lan truyền những văn hóa lệch lạc để trục lợi, tiềm ẩn những hậu họa khôn lường cho xã hội. Và đâu đó vẫn còn rất nhiều cô gái trẻ “thích ăn sẵn”, không ngại trở thành idol, sẵn sàng “phơi mình” trước “thiên hạ”, phần vì “đam mê”, phần vì công việc “hái ra tiền”. Vậy nên họ bất chấp gạt đi cốt cách, nhân phẩm của một con người để trở thành “kỹ nữ”, tiếp tay cho những kẻ xấu.