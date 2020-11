Lĩnh án chung thân vì buôn hàng trắng

Theo đó, ngày 3/5/2020, Thành gặp Nguyễn Đức Trọng (32 tuổi) trú phường Thuận Lộc, TP. Huế và được người này thuê ra Nghệ An mua ma túy. Trọng hứa sẽ trả cho Thành 10 triệu đồng tiền công.

Bị cáo Bùi Văn Thành tại tòa.



Thành đồng ý và nhận 80 triệu đồng đi mua hàng. Ngày 5/5/2020, Thành nhận được điện thoại của đầu mối bán hàng. Sau khi nhận 1 gói ma túy đá trọng lượng 202,020 gam và 30 gói hồng phiến trọng lượng 576,685 gam, Thành ra bắt xe về Huế thì bị công an TP. Vinh bắt giữ.

Được biết, Thành từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ lời khai của Thành, cơ quan công an làm việc với Trọng nhưng người này không thừa nhận việc đưa tiền và thuê mua ma túy. Cơ quan công an đã tiến hành đối chất nhưng Thành không chứng minh được vi phạm của Trọng nên cơ quan công an không có căn cứ xử lý.

Trong phiên xét xử, Thành khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Thành mức án chung thân.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An