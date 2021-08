Liên tiếp xảy ra cháy rừng tại Nghệ An

Khoảng hơn 12h trưa nay (ngày 22/8), một vụ cháy rừng thông bất ngờ xảy ra tại địa bàn xóm 2, xã Nghi Yên (Nghi Lộc - Nghệ An). Thông tin từ ông Đậu Xuân Luân - Chủ tịch UBND xã Nghi Yên: Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động các phương tiện chuyên dụng, cùng 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng của Ban quản lý rừng phòng hộ để chữa cháy.

Căng mình chữa cháy giữa trưa nắng.

Do đám cháy xuất phát từ cánh rừng thông nằm trên cao nên lực lượng chữa cháy buộc phải đi bộ lên để tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng đã dùng máy thổi kết hợp với cành cây khô để dập tắt, tuy nhiên thời tiết nắng nóng cộng với thực bì khô nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Sau 4h căng mình dập lửa, đám cháy được dập tắt.



Đến khoảng 16h cùng ngày lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.

Tại huyện Thanh Chương, một vụ cháy rừng cũng đã xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Thanh Đồng và thị trấn Thanh Chương (Thanh Chương - Nghệ An). Theo đó, đám cháy bùng phát vào khoảng 13h tại khu vực thôn Thanh Đồng 5, đây là khu vực rừng sản xuất của khoảng 5 hộ dân.

Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm huyện Thanh Chương phối hợp với Công an xã Thanh Đồng, thị trấn Thanh Chương và đội TNXK phòng chống cháy rừng cụm Đại Đồng đã sử dụng các phương tiện sẵn có như máy thổi, vỉ dập lửa, dao rựa tham gia chữa cháy rừng.

Huy động tối đa các lực lượng xung kích chữa cháy

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, có gió to cùng với khu vực núi cao khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy, sau khoảng 3 giờ tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế. Ước tính thiệt hại khoảng gần 1ha rừng keo sản xuất của nhân dân.

Hiện tại, nguyên nhân 2 vụ cháy đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ.

Trước đó, vào chiều 18/8, 2 vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trên địa bàn xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc) và xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn