Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17- 28/5 tại Nghệ An

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Đây là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm giữ gìn và phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam, được tổ chức dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên hoan là dịp hội tụ các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật truyền thống từ các miền văn hóa trên toàn quốc gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu giá trị di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống đến với Nhân dân và du khách trong thời gian diễn ra Lễ hội Làng Sen năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu Liên hoan phải tổ chức đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch đã được phê duyệt, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, quảng bá, phát huy được bản sắc văn hóa Nghệ An và văn hóa các vùng miền.

Theo Kế hoạch, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 được tổ chức từ ngày 17/5 đến ngày 28/5/2022 tại Nhà hát dân ca Nghệ An. Lễ khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc được tổ chức vào 20h ngày 17/5 tại sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, kết hợp trong chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022. Lễ bế mạc Liên hoan được tổ chức vào ngày 28/5/2022 tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân vào tối các ngày 20, 21, 22/3/2022 tại huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành, thị xã Cửa Lò.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức Liên hoan; tổ chức họp báo giới thiệu về Liên hoan tại tỉnh Nghệ An; bố trí địa điểm và điều kiện bảo đảm tổ chức Liên hoan…

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin tuyên truyền Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp báo.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm tổ chức Liên hoan. UBND huyện Nam Đàn, Yên Thành, thị xã Cửa Lò chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt buổi lưu diễn của các đoàn nghệ thuật tại địa phương…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn