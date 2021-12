Liên danh An Hà - Nhà Mỹ Xuân Hà Nội đối đầu Vinaconex 39 tại Dự án KĐT 1.400 tỷ đồng ở Nghệ An

Một góc thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Báo Nghệ An

Theo kết quả mở hồ sơ Liên danh Công ty CP Bất động sản An Hà - Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội và Công ty CP Vinaconex 39 là 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án này.

Dự án Khu đô thị tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 15/10/2020. được thực hiện trên diện tích 24,9 ha, trong đó, đất ở 9,3 ha; đất công cộng (thương mại dịch vụ, nhà văn hoá, trường mầm non) 1,3ha; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 11 ha; đất cây xanh mặt nước 3,2 ha.

Khu thương mại dịch vụ gồm 2 khu với tổng diện tích hơn 0,74 ha; Khu nhà ở thấp tầng gồm nhà ở liền kề, biệt thự, được bố trí tiếp giáp với các trục đường chính đô thị và đường nội bộ với tổng diện tích 9,3 ha.

Tổng mức đầu tư hơn 1.397,7 tỷ đồng, trong đó, tổng chi phí xây dựng của dự án khoảng 1.331,5 tỷ đồng; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng hơn 66,1 tỷ đồng.

Ở liên danh Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội được biết đến là thành viên của Phục Hưng Holdings từ tháng 2/2018. Trong đó, Phục Hưng Holdings nắm giữ 31,6% cổ phần, Công ty CP đầu tư kinh doanh An Phú Hưng (APH) nắm giữ 60% cổ phần, Công ty Cổ phần Giống Gia Súc Hà Nội (HLBI) là 8%% và ông Lê Duy Hùng là 0,4%.

Ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư kinh doanh bất động sản

Tại Nghệ An, vào tháng 11/2021, Phục Hưng Holdings cũng liên danh với Trường Sơn JSC thực hiện dự án 1.520 tỷ đồng Khu đô thi Bắc Nghi Kim và khu nhà ở trung tâm Nghi Kim TP.Vinh

Pháp nhất còn lại trong tại Liên danh này là Công ty CP Bất động sản An Hà, có địa chỉ tại phòng 207, khách sạn Thể thao, làng Sinh viên Hacinco, quận Thanh Xuân Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Trần Mạnh Hoàn.

Ngoài Công ty CP Bất động sản An Hà, vị doanh nhân sinh năm 1984 quê Nghệ An còn được biết đến là người đại diện của hàng loạt công ty khác tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh như, Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Anh Huy, Công ty CP thương mại quốc tế An Hà, Công ty Cp VAPECO Việt Nam, Công ty CP xuyên việt Thái Bình Dương TPP, Công ty CP tập đoàn Big DREAM, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc CamLand…

Đối thủ của liên danh An Hà - Công ty CP Nhà Mỹ Xuân Hà Nội là Công ty CP Vinaconex 39, có trụ sở tại CT2B, khu đô thị Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mặc dù là tên tuổi có thâm niên, tuy nhiên thời gian qua, Vinaconex 39 làm ăn không mấy khả quan.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản của Vinaconex 39 đạt 934 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tổng tài sản.

Nợ phải trả tại thời điểm này ở mức gần 951 tỷ đồng, vượt mặt tổng tài sản khi lỗ lũy kế gần 342 tỷ đồng.

Được biết, thời hạn thực hiện dự án Khu đô thị tại xã Văn Thành không quá 50 năm theo quy định của pháp luật đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm kể từ ngày giao đất cho nhà đầu tư.

