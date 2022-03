Lí do và cách xử trí khi xe bị nổ lốp trên đường cao tốc

Nguyên nhân bị nổ lốp khi đang di chuyển



Xịt lốp thường có nhiều nguyên do, nhưng nhân viên kỹ thuật tại một gara ô tô trên đường Giải Phóng cho biết: "Bốn nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến hiện tượng này là không đủ áp suất, quá nhiệt, chở nặng và xe có tuổi thọ cao. Cách tốt nhất để ngăn ngừa việc này là chủ sở hữu nên lắp đặt hệ thống theo dõi áp suất lốp để dễ dàng biết được bộ phận này có hoạt động hiệu quả hay không". Dưới đây là những giải thích cụ thể để tài xế hiểu rõ căn cơ của sự cố này.

Có bốn nguyên nhân chính gây nên nổ lốp xe.

Không đủ áp suất: Một chiếc lốp chưa bơm đầy hơi có nhiều khả năng bị nổ hơn một chiếc lốp đã căng. Lốp mềm biến dạng nhiều hơn khi nó quay cùng với khối lượng của xe nằm trên nó. Điều này tạo ra nhiều ma sát ở tốc độ cao hơn, khiến lốp quá nóng và dẫn đến nổ lốp.

Nhiệt: Nhiệt góp phần vào khả năng xảy ra cháy nổ. Một chiếc lốp mềm có thể sống sót sau một chuyến đi ngắn trên đường cao tốc vào mùa đông nhưng có thể trở nên quá nhiệt vào mùa hè khi mặt đường trở nên nóng hơn nhiều.

Quá tải: Không nên để xe quá tải và áp lực lên lốp, vượt quá giới hạn tải an toàn của chúng. Điều này đặc biệt rủi ro trong trường hợp xe tải chở quá tải trọng. Một vụ nổ lốp xe tải tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn vì khó điều khiển một chiếc xe chở nhiều đồ đạc trong trường hợp khẩn cấp. Đây là lý do tại sao xe tải thường có nhiều bánh và trục.

Tuổi thọ của xe: Nên thay lốp xe khi chúng được bốn năm tuổi, nhưng điều này phụ thuộc vào nơi cất giữ, cách chúng được sử dụng và hạn sử dụng trên lý thuyết của chúng- điều này sẽ giúp bạn có một lịch trình bảo dưỡng hoặc danh sách kiểm tra để theo dõi. Một chiếc lốp cũ có thể trông vẫn bình thường, nhưng các hợp chất cao su của nó dần bị phá vỡ theo năm tháng, làm lốp yếu đi và tăng nguy cơ nổ lốp. Sử dụng thường xuyên có thể ngăn ngừa lốp hỏng sớm vì quá trình làm nóng và làm mát lốp sẽ giữ cho cao su tương đối dẻo dai.

Ngoài ra, một yếu tố ít người để ý đến nhưng tiềm tàng nhiều nguy hiểm là lốp xe đã hỏng, biến dạng từ trước hoặc đột ngột đè lên những vật sắc nhọn. Một chiếc lốp đã bị hư hại do va vào lề đường hoặc ổ gà có thể đã bị yếu đi và dễ gây nổ.

Cách bảo dưỡng và thói quen lái xe để giữ độ bền cho lốp

Chủ sở hữu nên thường xuyên kiểm tra lốp xe bằng mắt thường trước khi bắt đầu mỗi chuyến đi. Chúng ta chỉ cần đi một vòng quanh ô tô và nhìn sơ qua để phát hiện ra những biểu hiện bất thường cùng với lốp xe bị nứt, bầu, rách,... Hầu hết các sự cố về lốp ô tô là do sự bất cẩn của người lái xe. Lốp ô tô là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và chịu toàn bộ tải trọng. Do đó, để đảm bảo chuyến đi an toàn, chúng cần được chăm sóc đặc biệt.

Bánh xe phải được bơm đúng theo chỉ định, kể cả lốp dự phòng và chuẩn theo yêu cầu của nhà sản xuất. Khi lốp ô tô chưa được bơm hơi sẽ làm tăng bề mặt ma sát, thành lốp nóng lên rất nhanh khi đi với tốc độ quá cao và nguy cơ nổ có thể tăng thêm. Nếu áp suất quá cao, lốp có thể bị căng phồng, phần giữa của lốp đặc biệt tiếp xúc với mặt đường, khiến bộ phận này bị mòn lớn hơn và đồng thời tăng nguy cơ nổ lốp trong mặt trời và dưới tải nặng.

Cần bơm lốp đúng áp suất so với yêu cầu của nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, bơm lốp bằng khí nitơ cũng là một cách để giảm rủi ro. Theo đánh giá của một số chuyên gia, khi bơm hơi lốp bằng loại khí này, khả năng truyền tiếng ồn thấp hơn nên tạo ra sự êm ái và giảm độ ấm cho công nghệ khi đi tốc độ cao.

Ngoài việc bảo dưỡng, tài xế cũng cần ghi nhớ những kỹ năng lái giúp giữ độ bền cho bánh xe. Chúng ta cần phải giảm tốc độ để vào cua vì khi xe đang chạy nhanh mà vào cua đột ngột có thể khiến lốp bị uốn cong rất mạnh, khiến thành lốp lúc này phải chịu đựng cả tải trọng của xe và lực xé ngang làm tăng nguy cơ nổ lốp. Đặc biệt, hãy giữ tinh thần tập trung cao độ trên mỗi cuộc hành trình, đặt cả hai tay trên vô-lăng (trừ khi bạn cần chuyển số trên xe số sàn). Mất tập trung hay lái xe bằng một tay là việc rất nguy hiểm, có thể khiến bạn giật mình và không kiểm suát được sự cố khi xảy ra.

Cách xử trí khi xe bị nổ lốp trên cao tốc

Mặc dù đã làm mọi cách để giữ độ bền của bánh xe, hiện tượng nổ lốp vẫn có thể xảy ra đột ngột trên đường. Nó sẽ rất nguy hiểm khi ô tô đang di chuyển tốc độ cao. Với hơn 20 năm kinh nghiệm cầm lái và đã trải qua khoảng hai lần gặp sự cố này, tài xế Hùng chia sẻ: "Khi bị xịt và nổ lốp trên cao tốc, kỹ năng và tinh thần của người lái là điều tiên quyết để giúp hành khách an toàn. Phải thật bình tĩnh, giữ tay lái ổn định và giảm tốc độ hết mức có thể bằng cách nhả từ từ chân ga. Tuy nhiên tuyệt đối không được ấn phanh mạnh vì hành động này dễ khiến xe bị lật".

Khi ô tô bất ngờ bị nổ lốp, xe sẽ rất chao đảo. Thông thường, tài xế cần lái sẽ lệch một chút sang bên có lốp bị nổ. Chúng ta phải giữ chặt vô lăng cho xe tiếp tục đi thẳng. Nếu xe bị lệch, thường vô lăng sẽ rất nặng, hai tay cần dùng sức kéo sang một bên hãy bẻ lái hướng ngược lại để xe đi đúng vào làn đường của mình, hạn chế tình trạng xe lao ra dải phân cách hay lấn sang làn xe khác.

Sau đó, hãy từ từ từ giảm nhẹ chân ga. Khi ô tô bị nổ lốp xe sẽ bị xóc và nẩy rất mạnh. Do đó cần phải kiểm soát tốc độ để cân bằng phần thân. Tuyệt đối khi nổ lốp thì không lập tức nhả chân ga mà hãy nhả từ từ vì nhả đột ngột khiến động cơ ghìm tốc độ lại, dễ xoay ngang dẫn đến lật xe do quán tính. Nếu chẳng may đang phanh vào thời điểm nổ lốp trước, hãy tăng tốc một chút để truyền trọng lượng cho phần sau xe.

Hãy lưu ý rằng chúng ta không được phanh gấp mà nên rà phanh sau khi từ từ nhả nhẹ chân ga. Khi đang ở tốc độ khoảng 50 km/h, hãy phanh để nhẹ nhàng đưa xe dừng lại. Sau đó bật đèn báo nguy hiểm và chỉ rời khỏi xe khi thấy an toàn.

Tuy nhiên, tài xế dù có kinh nghiệm lâu năm cũng có lúc không kiểm soát được tình hình. Vì vậy, tất cả hành khách trên xe luôn phải thắt dây an toàn dù ngồi tại bất kể vị trí nào để giảm thiểu thương vong.

Tác giả: Trần Đình - Quốc Bình

Nguồn tin: Báo Tiền Phong