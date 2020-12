Lí do Hoài Linh quỳ lạy cảm ơn khán giả ở đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài

Linh cữu của cố nghệ sĩ Chí Tài đã về Mỹ và đang được bảo quản tại nhà quàn để chuẩn bị cho tang lễ vào ngày 18, 19/12 tới đây. Trước khi linh cữu của cố nghệ sĩ Chí Tài về Mỹ, Hoài Linh và Việt Hương đã thay mặt gia đình tổ chức tang lễ tại Việt Nam.

Trong đám tang cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam, rất đông các anh/chị/em nghệ sĩ đã tới đưa tiễn đàn anh. Nhiều người đã không kìm được nước mắt. Hình ảnh Hoài Linh quỳ lạy nhiều lần để cảm ơn khán giả đã đến đưa tiễn cố nghệ sĩ Chí Tài. Hình ảnh nam danh hài nổi tiếng showbiz Việt với hành động đẹp này khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Mới đây, danh hài Thuý Nga vừa có những chia sẻ liên quan tới việc vì sao Hoài Linh lại quyết định quỳ lạy như thế. Nữ diễn viên cũng không quên chia sẻ về những kỉ niệm với cố nghệ sĩ Chí Tài.

"Mới mấy ngày trước khi anh Chí Tài mất, tôi còn gọi điện nói chuyện với anh. Tôi còn bảo: "Anh Tài ơi, anh hên quá, khôn quá khi về Việt Nam sớm, trước khi bị đóng cửa đường bay. Bây giờ anh ở Việt Nam được hoạt động, làm việc còn em cứ ì ạch ở bên này mãi, chưa về được tới Việt Nam".

Anh ấy nghe xong cứ cười rồi trêu tôi, hai anh em tôi giỡn với nhau đủ chuyện. Thế mà mấy ngày sau nhận được tin anh Chí Tài mất, tôi đứng hình luôn".

Nữ danh hài tiết lộ, điều cô cảm thấy vui nhất chính là đám tang ở Việt Nam của cố nghệ sĩ Chí Tài đồng nghiệp đi viếng rất đông, đặc biệt khán giả cũng rất đông. Điều này đã chứng tỏ ai cũng yêu thương cố nghệ sĩ.

"Anh Hoài Linh còn kể với tôi vì sao lại quỳ lạy trong đám tang anh Chí Tài. Anh bảo tôi: "Em có biết vì sao anh phải chắp tay, cúi sát đất vái lạy khán giả không?

Đáng lẽ ra khi đưa quan tài ra phải nâng lên cao, nhưng quan tài này làm theo tiêu chuẩn nước ngoài nên khá nặng, chỉ nâng được thấp, khiến khán giả không nhìn thấy. Anh cảm giác như anh Chí Tài chưa chào được khán giả nên phải thay anh ấy chào".

Tức là việc anh Hoài Linh quỳ lạy khán giả là thay cho anh Chí Tài, chắp tay xá xuống đất. Sáng nay, anh Hoài Linh ngồi tâm sự với tôi cả tiếng đồng hồ. Có nhiều chuyện tâm linh rất hay như tôi không thể kể ra được, chỉ anh em đồng nghiệp chúng tôi biết với nhau thôi".

