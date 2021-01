Lexus IS 2021 được ra mắt tại Việt Nam, giá từ 2,13 tỉ đồng

Xét theo vòng đời sản phẩm, Lexus IS 300 mới vẫn thuộc bản thế hệ thứ 3 của dòng xe này, trong đó khung sườn, hệ động lực về cơ bản vẫn được giữ nguyên… Tuy nhiên, việc trau chuốt lại thiết kế ngoại nội thất, cập nhật tính năng công nghệ mới mang đến cho Lexus IS 300 2021 một diện mạo hoàn toàn mới, góc cạnh và sắc nét hơn.

Cụm đèn pha, khe hút gió phía trước và toàn bộ đầu xe đều có tạo hình góc cạnh hơn các mẫu xe "đàn anh".Ở phần đuôi, Lexus IS đời 2021 có cụm đèn hậu với họa tiết LED kéo dài ôm hết cửa cốp - kiểu thiết kế quen thuộc trên các mẫu xe sang đến từ Audi hay Porsche. Cản sau kích cỡ lớn và có màu đen thay vì sơn cùng màu với thân xe.

Lexus IS 2021 được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản

Thay đổi khá nhiều về diện mạo thiết kế ngoại thất, tuy nhiên nội thất Lexus IS 300 mới vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế truyền thống, đầy thực dụng. Trong đó, các chi tiết nội thất được bọc da, ốp gỗ kết hợp đường viền mạ crôm. Vô-lăng 3 chấu bọc da được thiết kế phẳng tích hợp các nút chức năng.

Theo thông tin từ nhà phân phối, cả 3 phiên bản IS 300 Standard, IS 300 Luxury và IS 300h đều trang bị màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple Car play và dàn âm thanh 10 loa và hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng.

Bản IS 300 Luxury và IS 300h được Lexus trang bị bộ mâm 19 inch, cửa sổ trời đèn pha 3 LED, sưởi ghế và 4 chế độ lái, hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo phương tiện xung quanh (RCAT)… Trong khi đó, bản tiêu chuẩn IS 300 Standard chỉ được trang bị mâm 18 inch, đèn pha 1 bóng Projector LED, 3 chế độ và và ghế không có tính năng sưởi.

Nội thất của Lexus IS 2021

Lexus IS 300 và IS 300 Luxury được trang bị động cơ xăng 2.0L, công suất 241 mã lực, mô-men xoắn 349 Nm. Trong khi đó, phiên bản IS 300h được trang bị động cơ hybrid, bao gồm động cơ xăng 2.5L (178 mã lực, 221 Nm) và mô-tơ điện (141 Nm, 300 Nm), cho tổng công suất 220 mã lực, tốc độ tối đa 200 km/giờ.

Với những khác biệt về trang bị, động cơ bản Lexus IS 300 Standard có giá 2,13 tỉ đồng, IS 300 Luxury giá 2,49 tỉ đồng và bản IS 300h sử dụng công nghệ hybrid giá 2,82 tỉ đồng.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý