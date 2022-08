Lê Xuân Tiền: Tôi luôn bỏ ngoài tai định kiến “người mẫu đóng phim”

Lê Xuân Tiền là “mỹ nam” nổi tiếng, có tên tuổi trong làng giải trí và thời trang Việt. Nam người mẫu sinh năm 1996, từng là võ sĩ Taekwondo. Nhờ lợi thế chiều cao cùng thân hình vạm vỡ, anh không chỉ là người mẫu “chàng thơ” của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, mà còn góp mặt vào nhiều bộ phim điện ảnh như “Gái già lắm chiêu” phần 2 và 3.

Lần này đến với "Trại hoa đỏ", anh lột xác khỏi hình ảnh công tử bảnh bao giàu có để hoá thân thành Bách, chàng chiến sĩ công an gan dạ, thông minh. Bách là người năng nổ, xông xáo, đầy nhiệt huyết nhưng đôi lúc cũng nóng vội, và may mắn làm sao khi bên cạnh anh luôn có người bạn đồng hành là cảnh sát lão luyện Mừng, do diễn viên Lê Quốc Nam thể hiện.

Lê Xuân Tiền lột xác khỏi hình ảnh công tử bảnh bao giàu có để hoá thân thành chàng chiến sĩ công an gan dạ, thông minh.

Tôi không đặt nặng việc phim mình nhận phải có cảnh nóng

PV: Những tranh cãi về diễn xuất và định kiến “người mẫu đóng phim” ở tác phẩm trước tạo áp lực cho anh thế nào khi đóng “Trại hoa đỏ”?

Lê Xuân Tiền: Dưới góc nhìn của tôi, biệt hiệu “người mẫu đóng phim” vô hình chung nó đã trở thành định kiến của rất nhiều người. Tôi xin phép để ngoài tai những chia sẻ ấy vì bất cứ ai dù xấu hay đẹp khi đã lựa chọn bước chân vào con đường nghệ thuật thì điều đầu tiên phải chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là chính là sự đầu tư, cố gắng rèn luyện, trau dồi thật tốt để chuẩn bị cho một dự án nào đó. Nếu bạn là ca sĩ thì hãy tập trung luyện thanh, vỡ bài; còn bạn là diễn viên thì trau dồi diễn xuất, độc thoại, tìm hiểu tâm lý nhân vật...

Ở thời buổi 4.0 như hiện tại, cái nhìn đầu tiên quan trọng lắm. Điều đó đồng nghĩa bề ngoài là cái phản ánh đầu tiên, gây ấn tượng với người đối diện. Nếu bề ngoài của bạn nổi bật bao nhiêu đồng nghĩa bạn càng bị để ý, dẫn đến việc săm soi nhiều hơn.

Như tôi chia sẻ ở trên, tôi sẽ không để tâm nhiều đến những việc mọi người xung quanh nhận xét về mình mà tôi chỉ quan tâm bản thân sẽ cống hiến như thế nào trong nghệ thuật, mình còn yếu ở đâu, cần học hỏi những điều gì để trở thành “phiên bản hoàn hảo” nhất.

PV: Trước khi hoá thân vào vai diễn, anh có tìm hiểu như thế nào về thể loại phim trinh thám, ly kỳ, nghề cảnh sát, điều tra viên hay không?

Lê Xuân Tiền: Bình thường tôi cũng thích xem phim thể loại trinh thám, hành động, pha chút hình sự. Lần này được mời vào vai diễn cảnh sát đó là một sự trùng hợp nhưng có lợi cho tôi vì lúc nhỏ tôi là một “fan cứng” của TVB mà đa phần phim TVB khai thác điều tra tội phạm, phá án nên đã đọng lại trong trí nhớ của tôi rất nhiều câu chuyện kèm góc nhìn từ phía cảnh sát, cách họ giải quyết vấn đề. Khi lớn, tôi được xem thêm nhiều phim Hollywood về đề tài phá án.

Đến khi nhận được lời mời vào vai cảnh sát, tôi thích lắm. Tôi cảm thấy may mắn khi được thể hiện những điều đẹp đẽ nhất đến với mọi người.

PV: Tuổi đời còn khá trẻ, anh lấy trải nghiệm ở đâu để vào vai một người đàn ông trưởng thành?

Lê Xuân Tiền: Thật ra, tôi được mọi người đánh giá là “già hơn so với tuổi” vì tôi tự lập từ khi còn rất nhỏ khi tham gia chơi thể thao rồi bươn trải, bôn ba khá sớm nên bản thân cũng có sự trưởng thành nhất định. Tất cả đã khiến tôi dễ dàng hơn khi nhập vai Bách. Bên cạnh đó, tuổi của tôi và nhân vật Bách không chênh nhau nhiều nên cũng khá thuận lợi khi vào vai lần này.

PV: Đây là phim đầu tiên sau thời gian trở lại với nghệ thuật thứ 7, đồng thời cũng là tác phẩm dài tập đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng lại không có tình tiết yêu đương hay cảnh nóng, anh làm thế nào để giữ sự quan tâm của các fans vốn đã quen với tạo hình “playboy” trước đây của mình?

Lê Xuân Tiền: Tôi không đặt nặng việc phim mình nhận phải có những cảnh yêu đương lãng mạn hay cảnh nóng, quan trọng nhất là tâm lý nhân vật. Đối với tôi, mỗi dạng nhân vật sẽ phản ảnh một màu mảng nhỏ của cuộc sống mà cuộc sống “muôn màu muôn vẻ” không thể nào mình cứ yêu đương hay là “play boy” mãi hay không cách nào cứ đóng vai điều tra, cảnh sát. Một người diễn viên giỏi phải hóa thân nhiều dạng nhân vật khác nhau vì ở đó mình sẽ học được thêm nhiều cách diễn xuất mới.

Tôi may mắn khi “chéo sân” từ người mẫu sang diễn viên

PV: Sau thời gian gia nhập làng giải trí, kịp nắm trong tay tựa phim doanh thu “trăm tỷ”, cuộc sống và bản thân anh đến nay đã có những thay đổi gì?

Lê Xuân Tiền: Tôi khá may mắn khi “chéo sân” từ người mẫu sang diễn viên đã kịp sở hữu một vài vai diễn đầu tay rất tốt. Ngoài ra, những ekip mà tôi được làm việc cũng rất chuyên nghiệp, chỉn chu. Tôi nghĩ đó là sự may mắn mà ai cũng muốn được trải nghiệm.

Còn về thay đổi thì có lẽ khi bước ra đường, tôi được khán giả nhận diện nhiều hơn, công việc của tôi cũng có nhiều thuận lợi, may mắn, tôi nhận được thêm nhiều lời mời casting phim… tất cả đều là những thay đổi tích cực mà tôi luôn trân quý và biết ơn tình cảm của mọi người đã dành cho mình.

Lê Xuân Tiền và Ninh Dương Lan Ngọc trong "Gái già lắm chiêu"

PV: Quan điểm làm nghề của anh hiện giờ là gì?

Lê Xuân Tiền: Tôi đến với nghệ thuật bằng sự đam mê và muốn chinh phục mọi khó khăn bằng sự đam mê của chính mình. Tôi rất yêu công việc diễn xuất. Và tôi đang cố gắng từng ngày để trau dồi, phát triển thật tốt để không phụ lòng khán giả đã yêu thương.

PV: Từng quyết định chia tay bạn gái để lựa chọn sự nghiệp, giờ khi đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp rồi, nếu có một cô gái xuất hiện và làm anh rung động, anh có nghĩ mình sẽ lựa chọn cô ấy thay vì sự nghiệp?

Lê Xuân Tiền: Như chia sẻ ở trên, tôi đến với nghệ thuật bằng sự đam mê nên nếu bạn đặt cho tôi câu hỏi lựa chọn giữa người yêu hay sự nghiệp thì quá khó cho tôi rồi (cười). Tôi nghĩ nếu một cô gái đã yêu tôi thì người con gái ấy sẽ ủng hộ con đường tôi đang lựa chọn.

Tôi xác định sẽ đi con đường này lâu dài nên nếu không gặp được một người cùng chung quan điểm thì việc gì đến cũng sẽ đến thôi.

PV: Xin cảm ơn anh!./.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: vov.vn