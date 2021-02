Lệ Quyên khoe khoảnh khắc tình tứ với Lâm Bảo Châu: Vợ chồng, tình nhân không thể thiếu tình bạn

Hậu ly hôn với doanh nhân Đức Huy, ca sĩ Lệ Quyên đã chính thức hẹn hò với bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu. Sau thời gian giữ kín, thời gian gần đây, giọng ca Sầu tím thiệp hồng dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ mối quan hệ tình cảm, đăng tải những khoảnh khắc thân thiết với bạn trai lên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thân mật bên bạn trai. Đi kèm là những suy ngẫm của bản thân liên quan đến hôn nhân và tình yêu.

Cụ thể, Lệ Quyên chia sẻ: "Vợ chồng hay tình nhân,chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau...Mà... mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers (tạm dịch: Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư, không phải là điều bí mật. Nâng ly!".

Bài đăng của Lệ Quyên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Phía dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ đồng quan điểm với triết lý tình yêu, hôn nhân của nữ ca sĩ. Số khác lại để lại những lời chúc phúc đến giọng ca 8X và Lâm Bảo Châu.

Đáng chú ý, một số "thánh soi" còn phát hiện, trong bức ảnh này, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu còn để lộ việc đeo nhẫn đôi. Điều này khiến dân mạng đồn đoán họ đang vô cùng mặn nồng và luôn dành cho đối phương những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất.

Trước đó, vào hồi tháng 10/2020, Lệ Quyên bất ngờ thông báo ly hôn chồng cũ là doanh nhân Đức Huy. Hậu ly hôn, thời điểm hiện tại, cả hai đều đã có hạnh phúc mới. Nếu Lệ Quyên đang hạnh phúc bên nam diễn viên Lâm Bảo Châu thì Đức Huy bị đồn đoán hẹn hò với người đẹp Cẩm Đan.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: saostar.vn