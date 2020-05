Lễ hội Làng Sen toàn quốc sẽ rút gọn vì dịch Covid-19

Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2020 sẽ rút gọn do dịch Covid-19

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn hỏa tốc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Theo kế hoạch được ban hành trước đó tỉnh Nghệ An dự kiến tổ chức Lễ hội Làng Sen trong 5 ngày (từ 15/5 đến 19/5).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh bên Nghệ An đã thay đổi chương trình. Kế hoạch mới này đã rút gọn nhiều hoạt động trong phần lễ và phần hội của sự kiện chính trị văn hóa đặc biệt của tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Lễ hội Làng Sen năm nay sẽ không tổ chức lễ khai mạc, tổng kết cũng như tổ chức diễu hành từ quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) về quê Bác (Kim Liên, Nam Đàn), rước ảnh Bác qua các thời kỳ từ quê ngoại sang quê nội Bác Hồ.

Bên cạnh đó, các hội nghị, hội thi, liên hoan Tiếng hát Làng Sen toàn quốc, tuyên truyền giới thiệu sách, triển lãm, tuần phim về Bác Hồ cũng như lưu diễn văn nghệ quần chúng cũng sẽ không được triển khai như kế hoạch ban hành trước đó.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng quyết định lùi thời gian tổ chức Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc và hoạt động kết nối các doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về với Nghệ An vào một thời điểm thích hợp trong năm.

Như vậy, chương trình Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020 chỉ bao gồm các hoạt động dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở quảng trường Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên; triển lãm tranh cổ động tấm lớn.

Để chuẩn bị cho hoạt động chính trị, văn hóa quan trọng này, tỉnh Nghệ An sẽ phát hành một số ấn phẩm văn hóa, biên soạn và phát hành thư mục “Chủ tịch Hồ Chí Minh – cuộc đời và sự nghiệp”.

Mặc dù rút gọn nhưng việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiêng liêng, thành kính, trang trọng và thiết thực.

Lễ hội Làng Sen tiền thân là Liên hoan “Tiếng hát từ Làng Sen” tổ chức lần đầu tiên vào năm 1981. Hoạt động được tổ chức nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và quốc tế...

Lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh vào mỗi năm và 5 năm một lần cấp quốc gia thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước về với Nghệ An vào dịp sinh nhật Bác Hồ.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam