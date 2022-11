Lễ công bố bổ nhiệm nhân sự Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt & phát động chương trình "Tết ấm về Bản"

Các đại biểu Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tham dự sự kiện

Tham dự sự kiện có sự hiện diện của Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh Nghệ An: Bà Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ông Dương Đình Chỉnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Ông Bùi Duy Đông - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch; Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Nghệ An; Ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An; Ông Lê Văn Tâm - Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản - Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bà Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Hữu Thịnh - Trưởng phòng PC10, Công an Nghệ An; Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng phòng PA 02, Công an Nghệ An cùng đại diện Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Nghệ An; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Hội doanh nhân trẻ Nghệ An; Ngân hàng BIDV Phủ Diễn; Ngân hàng Vietcombank Vinh và đại biểu đến từ một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí phát biểu khai mạc

Phát biểu biểu tại buổi lễ, Trung tướng - GS.TS Nguyễn Đình Chiến - Nguyên Viện Trưởng Viện chiến lược Quốc phòng Bộ Quốc Phòng, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí nhấn mạnh: "Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt với tên miền hoạt động là nguonluc.com.vn & nhanlucnhantai.vn là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam, một tổ chức xã hội tập hợp, đoàn kết các nhà khoa học, nhà quản lý có tâm huyết, hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhân tài tại Việt Nam. Tạp chí có nhiệm vụ thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng nhân lực và trọng dụng nhân tài; các hoạt động của Hội và các chi Hội địa phương; giới thiệu các nghiên cứu khoa học, công trình khoa học đã được thể nghiệm và kết quả tốt trong việc phát triển nguồn nhân lực. Tạp chí cũng tham gia tư vấn, phản biện về phát triển nguồn nhân lực, phát hiện và trọng dụng nhân tài ở Việt Nam; biểu dương những người có công trình nghiên cứu, doanh nhân, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức có đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

Hôm nay, với việc lựa chọn bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo Ban Biên tập, một ban quan trọng bậc nhất của Tòa soạn; ra mắt phóng viên phụ trách - theo dõi địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tạp chí mong muốn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ quan đơn vị địa phương, đặc biệt các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để cán bộ Tạp chí hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ,mục đích đề ra, đồng hành và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như phản ánh, cập nhật kịp thời nguồn tin đến bạn đọc. "

Bà Văn Thị Thu Huyền - Trưởng ban biên tập công bố quyết định

Thay mặt Ban biên tập, bà Văn Thị Thu Huyền - Trưởng ban Biên tập đã công bố các Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bắc - Phó trưởng ban Chuyên đề sang đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Biên tập; và ra mắt phóng viên theo dõi phụ trách địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Hữu Bắc - Phó trưởng ban Biên tập.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Bắc cho biết rất vinh dự và tự hào khi được ban lãnh đạo Tạp chí tin tưởng bổ nhiệm giữ vị trí công tác mới trong tòa soạn. Ông Nguyễn Hữu Bắc cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức lối sống, giữ vững đoàn kết, chung sức cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng từ Lãnh đạo Tòa soạn.

Đi theo đúng định hướng của Tạp chí đối với anh em Ban biên tập cũng như các phóng viên được giao nhiệm vụ phụ trách theo dõi địa bàn Bắc Trung Bộ xây dựng hình ảnh của 1 Nguonluc sạch, trí tuệ và nhân văn theo đúng tôn chỉ mục đích, vì sự nghiệp khuyến tài, khuyến học và phát triển Nguồn lực; gieo theo nhiều mầm hạnh phúc qua các chương trình thiện nguyện, hướng về vùng khó khăn cũng như luôn luôn ủng hộ, đồng hành với các địa phương vì sự phát triển chung.

Ông Nguyễn Hữu Bắc phát biểu nhận nhiệm vụ

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, Tạp chí và Chương trình "Tết ấm về bản" đã trao cho học sinh nghèo huyện Quế Phong & huyện Tương Dương, mỗi địa phương 20 suất quà; xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn 10 suất quà cho học sinh khó khăn. Tổng giá trị quà tặng 50 triệu đồng.

Chương trình "Tết ấm về bản" cùng các nhà tài trợ, nhà đồng hành trao ủng hộ học sinh nghèo khu vực miền núi Nghệ An

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở y tế Nghệ An chúc mừng Tạp chí

Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tương Dương chúc mừng sự kiện

Đ/c Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cùng Lãnh đạo Tòa soạn

Đ/c Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mai và Du lịch Nghệ An chụp hình lưu niệm cùng Lãnh đạo Tạp chí.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các đồng nghiệp báo chí

Lãnh đạo Ban biên tập cùng Giám đốc BIDV Phủ Diễn và Phó Giám đốc Vietcombank Vinh

Tân Phó trưởng Ban biên tập và Lãnh đạo xã Lạng Sơn,huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an Nghệ An chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Kêu gọi thiện nguyện hướng về những vùng khó khăn nhằm khuyến học, khuyến tài là một trong những dấu ấn của Tạp chí với bạn đọc.

Tác giả: Huyền Anh

Nguồn tin: nguonluc.com.vn