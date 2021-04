Lấy ý kiến doanh nghiệp để “đẩy” buýt huyện ra ngoại thành

Tình trạng ồ ạt cho mở các tuyến buýt đi huyện trùng tới quá nửa lộ trình, dẫn đến việc các doanh nghiệp buýt tranh giành khách gây mất ANTT ở tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.

Sở GTVT Nghệ An vừa phát đi văn bản số 1181/SGTVT-VT về việc lấy ý kiến đánh giá hoạt động các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Văn bản này thực chất là thông báo tới Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An, các doanh nghiệp buýt, các bến xe về việc Sở này dự kiến tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt.

Phương án Sở GTVT Nghệ An dự kiến là sẽ cho hình thành các tuyến buýt nội thành TP Vinh để thực hiện nhiệm vụ gom khách trong thành phố, rồi vận chuyển đến các điểm tập trung ở ngoại thành.

Các tuyến xe nội thành sẽ đảm bảo việc kết nối các đầu mối giao thông trong thành phố, gồm: Bến xe phía Bắc, Bến xe phía Nam, Bến xe phía Đông, Bến xe Miền Trung, Ga Vinh, Cảng hàng không quốc tế Vinh, KCN VSIP, ĐH Vinh, Trường CĐ Sư phạm Nghệ An.

Song song với việc hình thành buýt nội thành, toàn bộ các tuyến buýt kế cận đi các huyện thị xã trong tỉnh và các tỉnh lân cận sẽ được đưa ra hoạt động bắt đầu từ các điểm tập trung ở ngoại thành, góp phần hạn chế số lượng phương tiện đi vào nội thành. Khi đó lộ trình các tuyến buýt sẽ có thay đổi dự kiến như sau:

Các tuyến xe buýt đi các huyện, thành thị của tỉnh Hà Tĩnh sẽ được bắt đầu từ Bến xe phía Nam TP. Vinh.

Các tuyến xe buýt từ TP. Vinh đi các huyện dọc QL1A, QL48 bắt đầu từ bến xe phía Bắc.

Các tuyến xe buýt đi Thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc bắt đầu từ bến xe phía Đông.

Các tuyến xe buýt đi các huyện dọc QL46, QL47 bắt đầu từ bến xe Miền Trung.

Để có căn cứ trước khi tham mưu trình tỉnh, Sở GTVT Nghệ An đã gửi cho các doanh nghiệp buýt, hiệp hội vận tải ô tô, đơn vị khai thác bến để lấy ý kiến. Tất cả các ý kiến phải gửi về Sở trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày phát văn bản 20/4/2021 (kể cả thứ 7 chủ nhật và ngày Giỗ Tổ).

Một số doanh nghiệp buýt đang hoạt động tỏ ra lo ngại việc gấp gáp lấy ý kiến tổ chức lại hoạt động xe buýt sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh xe hợp đồng trá hình (xe từ 16 chỗ trở xuống) vào nội đô đưa đón khách tận nhà vẫn rầm rộ. Những điều chỉnh không phù hợp sẽ dễ đẩy các doanh nghiệp làm ăn chân chính vào cảnh khó khăn.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về việc này!

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông