Nghệ An: 3 thanh niên lấy thuyền thúng ra biển chơi, 1 người tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 ngày 21/9, 3 thanh niên thường trú ở Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An xuống biển Cửa Lò chơi. Tại đây, nhóm thanh niên lấy thuyền thúng của ngư dân ở bãi biển ra chèo chơi thì không may sóng đẩy ra xa bờ. Một người đã nhảy xuống bơi vào bờ, còn 2 người đã mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh ṣát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 2 huy động 1 xe CC&CNCH, 1 xuồng cao su cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nɦân.

Do trời mưa nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Tuấn Anh, đội trưởng Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai Tx.Cửa Lò cho biết, đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 2 thanh niên mất tích, trong đó có 1 người đã tử vong.

"Nhận được thông tin, chúng tôi lập tức triển khai lực lượng tìm kiếm, do thời tiết mưa to nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Rất may, đến 8h sáng nay, chúng tôi đã tìm thấy 1 thanh niên ở trên thuyền thúng, còn 1 người khác đã đuối nước tử vong. Hiện, nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng", ông Tuấn Anh nói.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn