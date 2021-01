Lao xuống dòng sông chảy siết bắt con nghiện bỏ chạy cùng 2 bánh heroin

Đối tượng Hoàng Nghĩa Lâm tại cơ quan Công an.

Vào hồi 10h48’ngày 30/12/2020, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An phối hợp với Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt quả tang đối tượng Hoàng Nghĩa Lâm, SN 1979, trú tại xóm Phượng Hoàng, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Quá trình bắt giữ, đối tượng đã vứt túi xách tại mép sông, nhảy từ cầu Khe Kiền bơi qua sông. Mặc dù dòng nước chảy siết, các trinh sát đã chia đội hình bơi theo và bắt được đối tượng. Vật chứng thu giữ được gồm 1 túi xách màu đen bên trong chứa 2 khối hình chữ nhật nghi là heroin có trọng lượng hơn 0,7kg.

Tại Cơ quan điều tra Công an huyện, đối tượng Hoàng Nghĩa Lâm khai nhận đã mua 2 bánh heroin từ một người đàn ông lạ mặt ở huyện Tương Dương với giá 120 triệu. Khi về nhà Lâm lấy một ít ra sử dụng nhưng thấy kém chất lượng nên mang lên khu vực cầu Khe Kiền để trả hàng thì bị bắt giữ.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân