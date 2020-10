Lào Cai: Phụ huynh vào lớp đánh trẻ mầm non

Khoảng 16h, tại lớp Thỏ Ngọc, trường mầm non Trumskids (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), hai bé gái 2 tuổi tranh giành đồ chơi, cắn vào tay nhau. Cô giáo tới can ngăn, tách hai bé ra.

Thấy con đau, một phụ huynh đã tát vào mặt bé gái cắn bạn, khiến bé loạng choạng, bật khóc. Người này sau đó túm tóc giật ngửa, đánh thêm hai lần vào bé, quát mắng bắt bé khoanh tay xin lỗi. Toàn bộ sự việc được camera của lớp học ghi lại và trước sự chứng kiến của hai cô giáo đứng lớp.

Anh Giang, phụ huynh cháu bé bị đánh, cho biết con anh đang nằm viện theo dõi sức khỏe. "Cháu không bị chấn thương, tuy nhiên tinh thần hoảng loạn khi gặp người lạ", người bố nói.

Đại diện trường mầm non Trumskids thông tin, thời điểm xảy ra sự việc là lúc tan học, phụ huynh tới đón con có thể vào lớp. "Cô giáo mới đứng lớp một năm nên thiếu kinh nghiệm xử lý. Chúng tôi phản đối hành động bạo lực và đã báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng", đại diện nhà trường nói.

Cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai tối qua đã xuống làm việc với nhà trường và phụ huynh học sinh. "Hiện người đàn ông hành hung cháu bé không có mặt ở thành phố, chúng tôi đợi người này về để có phương án giải quyết phù hợp", anh Lại Xuân Nghiêm, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai nói.

Trumskids là trường mầm non tư thục, hiện có 110 học sinh, 20 giáo viên chia thành 6 lớp học.

Tác giả: Thiên Dương

Nguồn tin: travelmag.vn