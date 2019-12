Your browser does not support the video tag.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào lúc 7h ngày 23/12. Cụ thể, thời điểm trên, khi hai nữ sinh đang đi hàng đôi lên cầu Sông Mới (Tiên Lãng - Hải Phòng) thì xảy ra va chạm với nhau khiến một em bị lạc tay lái, quệt vào chiếc xe bồn đi ngay bên cạnh rồi ngã lăn ra đất.

