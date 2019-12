Người đàn ông gọi điện về nhà chỉ chỗ cho người thân nơi mình treo cổ trong đêm Noel

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường nơi người đàn ông tự tử.

Tối ngày 24/12, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Văn Đ. (32 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, hai người phụ nữ chạy tới khách sạn Y.N trên đường Đỗ Tấn Phong (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) nói là anh Đ. treo cổ trong phòng 209.

Nhà nghỉ nơi phát hiện vụ việc

Khi chủ khách sạn và hai người này chạy lên mở cửa thì phát hiện anh Đ. đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện. Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng. Hai người phụ nữ này cho biết họ là mẹ và em gái của anh Đ..

Đầu giờ chiều anh Đ. gọi về nói sẽ treo cổ tự tử và chỉ đường tới khách sạn.

Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chủ khách sạn cho biết anh Đ. vào thuê phòng chiều hôm qua, sáng nay thì trả phòng. Tới trưa anh Đ. quay lại thuê tiếp thì xảy ra sự việc. Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Đ..

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin