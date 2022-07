Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp Đại biểu 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi chào xã giao

Tại buổi chào xã giao, Đoàn Đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Giám đốc Công an 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay bày tỏ trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, tình hình biên giới giữa tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay tương đối ổn định. Các lực lượng giữa tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh biên giới đã phối hợp tốt công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ 3 tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang 3 tỉnh sẽ phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An để đảm bảo tốt công tác bảo vệ biên giới, đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu 3 tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng BunXu XayLaXỉ tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long chào mừng Đoàn đại biểu sang tham dự Hội đàm với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm. Cuộc hội đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Lào nói chung, tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Nghệ An

Về quan hệ giữa tỉnh Nghệ An với 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay trong thời gian qua luôn được lãnh đạo các bên quan tâm giữ gìn và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh Nghệ An và các tỉnh luân phiên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội đàm cấp cao để đánh giá tình hình thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đồng thời thảo luận và ký kết thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn mới để làm cơ sở cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Lực lượng chức năng hai bên thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, phối hợp tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới, quản lý và kiểm soát cửa khẩu tạo thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại, giao thương, góp phần bảo vệ và xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển…

Trong thời gian tới, để củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung, tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay nói riêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh tiếp tục tổ chức quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an toàn hệ thống mốc quốc giới trên thực địa; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành tốt quy chế biên giới hai nước. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động di cư tự do. Tiếp tục tăng cường hợp tác với các tỉnh bạn Lào trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, giao thông vận tải…

