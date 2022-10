Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm người dân vùng rốn lũ

Your browser does not support the video tag.

Tối 2/10, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có mặt tại thị trấn Mường Xén - nơi được xem là rốn của trận lũ quét vào rạng sáng cùng ngày.

Tại thị xã Mường Xén, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, ngay từ tối nay phải di dời người dân, đảm bảo cho người dân có nơi ăn chỗ ở, không để cho dân đói dân rét, an toàn tuyệt đối trong đêm nay.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra những khu vực xung yếu tại thị trấn Mường Xén. (Ảnh: Trần Lộc)

“Sáng mai, địa phương sẽ điều động lực lượng công an, quân đội,… khoảng 300 chiến sĩ hỗ trợ người dân xúc vét bùn, tìm kiếm tài sản còn sử dụng được để hạn chế thiệt hại.

Đồng thời tỉnh cũng sẽ điều động thêm khoảng 200 cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội, phương tiện máy móc hỗ trợ người dân, cố gắng giải tỏa bùn đất trong những ngày tới”, ông Hoàng Nghĩa Hiếu nói thêm.

Trước đó, chiều 2/10, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Hoàng Nghĩa Hiếu và Đại tá Dương Minh Hiền, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đến huyện Kỳ Sơn kiểm tra tình hình thiệt hại lũ quét và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn, trận lũ ống diễn ra vào sáng 2/10 đã làm 1 người chết, 14 ngôi nhà bị trôi, 85 ngôi nhà bị ngập, 2 ô tô bị lũ cuốn đi, 10 ô tô bị bùn đất chôn vùi.

Đa số tài sản của người dân nơi đây đều bị bùn non nhấn chìm do không kịp trở tay.

Một số hình ảnh PV ghi nhận vào tối 2/10, tại thị xã Mường Xén:

Nhiều ô tô vẫn nằm chôn vùi trong bùn đất. (Ảnh: Trần Lộc)

Thị xã Mường Xén có mưa nhẹ và tối 2/10, một số khu vực vẫn đang có nước lũ. (Ảnh: Trần Lộc)



Phó chủ tịch UBND tỉnh thăm nhà dân bị cơn lũ tàn phá. (Ảnh: Trần Lộc)



Quốc lộ 7 bị cấm do bùn đất chắn ngang, hiện tượng sạt lở có thể diễn ra bất cứ lúc nào. (Ảnh: Trần Lộc)

Lực lượng chức năng đang cố gắng khai thông đường, tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất. (Ảnh: Trần Lộc)

