Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh 2022

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành tới thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục, giáo sĩ, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận luôn mạnh khỏe, đón một mùa Lễ Phục sinh an lành, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thông tin một số nét về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà thời gian qua

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh trong quý I/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song bằng sự nỗ lực, đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt; sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế - xã hội của tỉnh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, khép lại với nhiều thành công, vị thế của tỉnh Nghệ An ngày càng được nâng cao. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2022, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm và đã đạt được những kết quả khá tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2022 đạt 6,71%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I năm 2022 ước thực hiện 4.357 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, vừa qua thị xã Hoàng Mai đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; hiện Quỳnh Lưu đang làm hồ sơ thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới... Trong thu hút đầu tư, tính đến ngày 21/3, toàn tỉnh đã cấp mới cho 30 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 2.652 tỷ đồng. Điều chỉnh 28 lượt dự án, trong đó, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 10 dự án (tăng hơn 12.262 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 14.914,65 tỷ đồng...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là quan tâm giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Và trong kết quả chung tỉnh nhà đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp quan trọng của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và cộng đồng giáo dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, bày tỏ tin tưởng, mong muốn Tòa Giám mục sẽ tiếp tục đồng hành, đoàn kết cùng địa phương thực hiện mọi nhiệm vụ để đưa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển. Phía tỉnh luôn quan tâm, giải quyết nhu cầu chính đáng của tôn giáo.

Trân trọng cảm ơn thịnh tình của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh các ban, ngành đã dành cho Tòa Giám mục và bà con giáo dân trong dịp đại lễ Phục sinh, Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn, thách thức tỉnh nhà gặp phải qua nghe chia sẻ của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh. Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng cảm ơn trước sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong điều kiện hết sức khó khăn để kinh tế - xã hội của tỉnh không chỉ được duy trì mà còn phát triển đi lên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tặng quà cho đoàn công tác của tỉnh

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho biết với tư cách là công dân và người lãnh đạo cộng đoàn giáo dân luôn ý thức được trách nhiệm của mình, sẽ luôn hưởng ứng và vận động bà con giáo dân thực hiện các phong trào cũng như luôn ủng hộ chính quyền các cấp, cùng nhau xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và đời sống của bà con nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn.

