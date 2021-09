Land Rover Defender V8 Bond Edition ra mắt

Mặc dù bị trì hoãn khá lâu nhưng bộ phim thứ 25 về điệp viên 007 – No Time to Die vẫn chưa hề giảm sức hút của nó và sẽ chính thức ra rạp vào cuối tháng này. Để đánh dấu ngày bộ phim chính thức đến với khán giả, Land Rover mới đây đã tung ra phiên bản đặc biệt Bond Edition của Defender dựa trên chiếc xe được thiết kế đặc biệt được sử dụng trên phim trường.

Bản đặc biệt Bond Edition phát triển dựa trên Defender V8 mới, ngoại thất màu đen đặc biệt, vành hợp kim đen bóng 22 inch và bộ kẹp phanh màu xanh lam tương phản ở bánh trước, bản đặc biệt gắn huy hiệu "Defender 007" ở phía sau và đèn rọi "007" xuống mặt đường độc đáo, trợ giúp người lái trong đêm tối khi tìm xe. Nội thất sử dụng tông màu tối.

Land Rover Defender V8 Bond Edition

Ngoài ra, một số trang bị khác như ốp bệ cửa, đèn chào mừng hay logo phía sau cũng được làm đặc biệt hơn với biểu tượng “Defender 007”. Màn hình 11,4 inch của hệ thống giải trí Pivi Pro cũng được nâng cấp với logo chào mừng 007 đặc trưng. Defender Bond Edition được phát triển trên nền tảng của mẫu Defender V8 mới nhất của dòng sản phẩm này. Xe cũng được bán ra với hai biến thể là ba cửa (90) và năm cửa (110).

Xe trang bị động cơ 5.0 V8 như tiêu chuẩn, công suất 518 mã lực, mô-men xoắn cực đại 625 Nm. Tốc độ tối đa 240 km/h. Ngoài Defender, những chiếc Land Rover khác cũng xuất hiện trong bộ phim như Range Rover Sport SVR, Range Rover Classic và Land Rover Series III.

Phiên bản đặc biệt này của Defender V8 sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 300 chiếc với giá khởi điểm từ 145.287 USD cho bản ba cửa (90) và từ 148.933 USD cho bản năm cửa (110). No Time to Die là bộ phim 007 thứ 25, đạo diễn Cary Joji Fukunaga. Vai điệp viên James Bond do nam tài tử Daniel Craig đóng. Phim sẽ ra mắt tại các rạp chiếu trên khắp thế giới từ ngày 30/9 tới đây.

Tác giả: Thục Anh (TH)

Nguồn tin: Báo Công lý