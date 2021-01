Lần đầu tiên thị xã Cửa Lò bắn pháo hoa chào mừng Tết nguyên đán

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn dự án gồm: 450 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Nghệ An và 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng chiều dài 5,271 km, trong đó, phần cầu chính Cửa Hội dài 1,728 km, còn lại là phần đường dẫn phía Nghệ An và Hà Tĩnh. Điểm đầu tự án tại km0+00 nối với đường tỉnh 535 và đường quy hoạch TX Cửa Lò thuộc địa phận phường Nghi Hải, TX Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), điểm cuối dự án khớp nối tuyến đường ven biển do tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, cách vị trí nút giao với Quốc lộ 8B khoảng 200m, thuộc xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).