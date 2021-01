Lần đầu tiên sau 43 năm, miền Nam "co ro" trong cái lạnh kỷ lục 14,4 độ C

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tấn, hành nghề chạy xe ôm tại khu vực ngã tư An Sương (TPHCM). Đây là cửa ngõ quan trọng đi các chợ đầu mối nên dễ dàng nhận thấy sự khác biệt về độ lạnh thông qua trang phục của các tiểu thương, cửu vạn... đi chợ từ nửa đêm về sáng sớm.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ đo được tại một số trạm đo tại miền Nam vào ngày 13/1 xuống mức thấp nhất so với số liệu ghi nhận từ năm 1978 đến nay.

Cụ thể, tại trạm Tà Lài (Đồng Nai) 14,4 độ C, trạm Long Khánh (Đồng Nai) 15,9 độ C, Tây Ninh 16,3 độ C, Phước Long (Bình Phước) 16,5 độ C, TPHCM 19 độ C.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo từ 14/1, mức nhiệt tại Nam Bộ sẽ ấm hơn sau đó tiếp tục lạnh.

"Mức nhiệt ở miền Nam sẽ tăng dần lên do khối không khí lạnh phía Bắc suy yếu. Tuy nhiên sau đó, đến khoảng ngày 17/1 trở đi lại có đợt không khí lạnh khác bổ sung với cường đối tương đối mạnh. Do đó, từ ngày 18/1 nhiệt độ ở các tỉnh Nam Bộ tiếp tục giảm thêm", ông Quyết cho biết.

Ghi nhận trong sáng nay, cái lạnh khiến hầu hết người dân Sài Gòn thích thú vì cảm giác lạ lẫm; giới trẻ tranh thủ diện quần áo ấm. Nhưng cái rét cũng khiến nhiều người lao động vốn đã quen với cái nắng nóng Nam Bộ gặp nhiều trở ngại, vất vả hơn.

Hai vợ chồng tiểu thương đi lấy hàng ở chợ đầu mối Thủ Đức đang di chuyển hướng vào khu công nghiệp Tân Bình trong trang phục áo mưa.

Hai mẹ con bên góc phải đang co ro chờ bắt chuyến xe buýt sớm về quận 8 để lấy hàng. Người con gái (đội mũ bảo hiểm) do cầm lái nên phải trang bị áo mưa để chống lạnh.

Một người chở nước đá trên đường Trường Chinh cho biết ngày thường đi giao đá cũng mang cái bao ni lông này để chống ướt, nay nó thêm tác dụng chống gió lạnh.

Ngay cổng vào khu công nghiệp Tân Bình, một người chạy xe ôm phải đốt lửa sưởi ấm cơ thể. "Ngoài đường làm gì có củi mà đốt, mấy ngày này chạy xe đêm là phải mang theo mấy khúc củi để đốt sưởi ấm", tài xế này cho biết.

Một người phụ nữ đi lấy hàng lúc 2h sáng không quen với cái rét lạ lẫm như mùa Đông miền Bắc.

Tại vòng xoay lăng Cha Cả, những người dân dậy sớm đi làm cố gắng giữ ấm nhất có thể khi phải lái xe trong điều kiện gió lạnh.

Người đàn ông tranh thủ ngả lưng dưới hiên nhà sau một đêm mưu sinh dưới tiết trời giá rét. Bên hông xe còn treo một bình giữ nhiệt trữ đồ ăn thức uống.

Bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc quận Phú Nhuận, người dân mặc áo len, đeo khẩu trang ra tập dưỡng sinh. Do có sự chênh lệch nền nhiệt cao (trên 10 độ C) giữa buổi sáng sớm và trưa chiều trong ngày, các chuyên gia cảnh báo người dân đặc biệt là người già và trẻ nhỏ nên trang bị áo ấm để phòng bệnh về hô hấp.

Nhiệt độ giá rét này là điều đáng sợ với những người vô gia cư khi họ phải ăn ngủ ngoài trời. Một chiếc gối cũ cũng trở thành chiếc chăn bông ấm áp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển 4h sáng 14/1, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng phát đi cảnh báo: Trong ngày hôm nay (14/1), do ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh nên ở vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển của TPHCM) và vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía tây của quần đảo - Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 3m đến 5m.

Tác giả: Phạm Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí