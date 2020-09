Làm rõ hóa đơn tiền điện tăng bất thường tại các khách sạn, nhà nghỉ ở thị xã Cửa Lò

Nhiều người dân đại diện cho các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Cửa Lò cho biết tá hoả khi số tiền điện các hộ kinh doanh này phải đóng đã tăng mạnh trong tháng 8 vừa qua. Đặc biệt trong tháng này, phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đều giảm dần hoạt động hay đóng cửa bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Trước sự bất thường này, nhiều chủ hộ kinh doanh đã đến Điện lực Cửa Lò để phản ánh.

Anh Trần Văn Tuấn (SN 1980), chủ khách sạn Vỹ Hà bức xúc cho biết: "Vào tháng 7.2020, khách sạn của tôi tiêu thụ 1.664kWh với tổng số tiền hơn 4 triệu đồng. Tuy nhiên vào tháng 8.2020, tôi bất ngờ nhận được thông báo của điện lực qua tin nhắn điện thoại khi khách sạn đã tiêu thụ 3356kWh, tăng giá 3 lần so với tháng 7 và phải đóng số tiền gần 11 triệu đồng. Tháng Bảy, chúng tôi còn có khách đến thuê phòng. Nhưng do dịch Covid-19 nên tháng Tám chỉ có vài khách đến thôi. Lượng khách tháng Tám thua hơn hẳn mà lại hơn tiền điện thì vô lý quá. Cùng lắm thì tiền điện tháng Tám bằng tháng Bảy, hoặc nếu có hơn cũng chỉ 1-2 triệu đồng thôi”, anh Tuấn cho biết thêm.

Lượng khách du lịch trong tháng 8/2020 tại Cửa Lò giảm

Cũng rơi vào trường hợp tương tự, tại khách sạn Quỳnh Dương (ở 73 đường Bà Lụa) cho biết: “Do dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng nên từ ngày 27.7, khách du lịch đều hủy tour đến Cửa Lò. Đến ngày 30.7, phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Cửa Lò đều phải đóng cửa, dừng hoạt động do không có khách. Tuy nhiên, thông báo tiền điện tháng 8 của các hộ kinh doanh lại cao hơn so với tháng 7, thời điểm khách sạn, nhà nghỉ đều đông khách lưu trú. Thời điểm tháng 7 khi dịch được tạm thời khống chế thì khách có đông hơn, gần như tuần nào cũng có người đến nghỉ. Tháng đó, khách sạn của tôi tiêu thụ hết 14,7 triệu tiền điện. Thế nhưng sang tháng Tám, lượng khách ít hơn hẳn, thậm chí gần 10 ngày cuối tháng chẳng ai đến đặt phòng. Không hiểu sao khách sạn của chúng tôi lại tiêu thụ điện nhiều hơn, lên đến hơn 15,9 triệu.”

Sự việc này không chỉ xuất hiện tại một vài khách sạn, mà có hàng chục gia đình đều phản ánh tình trạng tương tự như khách sạn Phúc Lộc (ở đường Nguyễn Năng Tĩnh) lần lượt tháng 8 và tháng 7 là 5,1 và 3,9 triệu đồng; khách sạn Rubi (ở 76 đường Bà Lụa) lần lượt là 8,4 và 6,8 triệu đồng; khách sạn Tiến Thêm (ở 166 Nguyễn Sư Hồi) lần lượt là 14,2 và 11,3 triệu đồng; khách sạn Quỳnh Dương 1 (ở 60 đường Bà Lụa), lần lượt 15,7 và 13,2 triệu đồng… Nguyện vọng của nhiều chủ khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Cửa Lò là kiểm tra lại việc ghi chỉ số và chất lượng công tơ điện. Việc tiền điện tăng cao bất thường giữa hai tháng 7 và 8, trong khi lượng khách chênh lệch nhau rất lớn khiến nhiều người đặt nghi vấn về độ chính xác của các chỉ số ghi từ công tơ điện.

Trước những thắc mắc, kiến nghị của người dân, ông Hồ Viết Sơn - Giám đốc Điện lực Cửa Lò cho rằng: Mặc dù ảnh hưởng của dịch nên đúng là lượng khách giảm nhưng vào tháng Tám vẫn có một số lượng người đến thuê phòng. Ngành điện lực dựa vào chỉ số của công tơ để tính toán, còn về giá cả thì đã được bộ Công thương công bố rõ ràng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Trong thời điểm tháng 8, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách du lịch tới lưu trú tại Cửa Lò giảm mạnh so với tháng 7, các khách sạn, nhà nghỉ đều vắng khách. Sau khi tiếp nhận vụ việc trên, UBND thị xã Cửa Lò đề nghị Điện lực thị xã Cửa Lò phối hợp với các bên quan liên quan, làm rõ vấn đề người dân phản ánh để có câu trả lời thấu đáo mọi thắc mắc trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Thông tin từ ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin từ một số chủ khách sạn, nhà nghỉ (gọi là khách hàng) trên địa bàn thị xã Cửa Lò khiếu nại về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, Công ty Điện Lực Nghệ An đã phối hợp các cơ quan liên quan, thành lập đoàn công tác, gồm các phòng chức năng của Công ty Điện lực Nghệ An và Điện lực thị xã Cửa Lò, có sự tham gia chứng kiến của đại diện lãnh đạo Sở Công thương Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò, kiểm tra vụ việc nêu trên.

Đoàn đã trích xuất, đọc lịch sử dữ liệu lưu trong bộ nhớ công-tơ (trong thời gian 60 ngày); dữ liệu bao gồm các bản ghi thông số dòng điện, điện áp, công suất và điện năng tiêu thụ được ghi 30 phút/lần cho các khách hàng liên quan để đối chiếu với việc sử dụng điện của mình….Lịch ghi chỉ số công-tơ của khách hàng đều thực hiện vào ngày 17 hằng tháng. Do đó, tiền điện tháng 8 gồm có 14 ngày sử dụng điện trong tháng 7 và 17 ngày sử dụng điện trong tháng 8. Gần giữa tháng 7, thời điểm nghỉ hè, dịch Covid-19 tại thời điểm đó được khống chế, lượng khách du lịch lưu trú tại khu du lịch biển Cửa Lò tăng đột biến cho đến gần cuối tháng; qua đó, lượng điện năng tiêu thụ trong những ngày có khách đều tăng cao, sau đó giảm nhiều từ đầu tháng 8 cho đến ngày 17.8 thì chốt chỉ số tiền điện tháng 8 do dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Sau khi kết quả kiểm tra, xác minh vụ việc đến từng khách hàng liên quan đến khiếu nại; nhất là việc giải thích, phân tích và chứng minh cho khách hàng biết công suất, điện năng tiêu thụ một cách khoa học, đặc biệt là việc thông qua trích xuất thông tin từ công-tơ điện tử từng ngày trong tháng 7 và tháng 8. Nhiều khách hàng đã hiểu và đề nghị ngành Điện giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại để giúp doah nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: Báo Văn Hóa