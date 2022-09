Làm rõ clip nữ sinh bị lột đồ ở Đồng Nai

Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng, dùng nón bảo hiểm đập vào đầu - Ảnh cắt từ clip

Ngày 13-9, bà Trần Thị Mỹ Phúc - chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai - cho hay đã chỉ đạo lực lượng công an xã mời phụ huynh và các em học sinh lên để làm rõ thông tin 2 nữ sinh bị đánh hội đồng.

Tối 12-9, trên mạng xã hội lan truyền 3 đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh lần lượt lao vào đánh 2 nữ sinh, xung quanh là nhiều tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ.

Trong đó nữ sinh mặc áo trắng bị 3 nữ sinh khác nắm tóc, đấm, đá liên tục vào đầu, mặt, bụng… Nữ sinh này còn bị lột đồ trong tiếng cười đùa của những người đứng xem.

Còn nữ sinh áo khoác màu vàng bị khoảng 4 học sinh khác dùng tay, chân liên tiếp đấm, đá, đạp vào người, tát vào mặt. Thậm chí một người dùng nón bảo hiểm liên tục đập xuống đầu nạn nhân đến bể cả nón.

Thời điểm xảy ra sự việc mặc dù có nhiều người đứng xung quanh theo dõi nhưng không có ai vào can ngăn.

Theo bà Phúc, vụ việc xảy ra vào chiều chủ nhật 11-9 giữa một số học sinh Trường THCS - THPT Tây Sơn. Có 2-3 học sinh mâu thuẫn xảy ra đánh nhau, số khác là bạn bè đi cùng. Ngay khi nắm thông tin, xã đã chỉ đạo lực lượng công an mời các em học sinh và phụ huynh ra làm việc để xác định nguyên nhân.

"Vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ, địa điểm xa trường với nhiều học sinh liên quan. Hiện tôi đang cho anh em hoàn tất hồ sơ để có hướng xử lý các em vi phạm. Chắc chắn sẽ xử lý nghiêm việc này" - bà Phúc nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Toản - hiệu trưởng Trường THCS - THPT Tây Sơn - cho biết ngay khi nắm thông tin đã mời các em học sinh lên viết tường trình.

Tuy nhiên, do phụ huynh các em báo công an nên lực lượng chức năng đã mời các em học sinh và phụ huynh lên làm việc. Trường đang chờ báo cáo cụ thể từ phía công an mới có hướng xử lý tiếp theo.

Cũng theo ông Toản, trong số 2 nữ sinh bị đánh, 1 em đang học khối 8 tại trường, em còn lại là học sinh ở trường khác.

Ngay khi biết vụ việc, trường đã cử giáo viên đến tận nhà hỏi thăm, động viên học sinh của trường bị đánh. Đối với em học sinh còn lại, giáo viên trong trường cũng đã điện thoại hỏi thăm, dự kiến em này sẽ quay trở lại trường học sớm.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ