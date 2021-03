Làm rõ clip nữ giáo viên chủ nhiệm uống bia cùng học sinh, quay clip đăng lên mạng

Học sinh lớp 9 uống bia trước sự cổ vũ của giáo viên (Ảnh cắt từ clip)



Ngày 6/3, ông Vũ Huy Hà, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), xác nhận vụ việc cô giáo không ngăn cản, trái lại còn uống bia cùng học sinh lớp 9 của Trường THCS Ngư Lộc, là đúng sự thật.

Nhóm học sinh uống bia là học sinh lớp 9A6, Trường THCS Ngư Lộc, còn giáo viên uống bia cùng học sinh và quay clip đăng tải lên mạng xã hội là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Xuyến, ông Hà cho biết.

Trong đoạn clip ghi lại cho thấy, có hơn 20 học sinh cấp 2 đang tụ tập uống bia trước sự cổ vũ của một nữ giáo viên. Khi học sinh nói “đưa bia cho cô Xuyến uống này”, giáo viên tên Xuyến cũng cầm ly chúc tụng thậm chí còn nói “bay mua mấy bia uống thấm vào đâu, phải mua cả két”.

Clip này được đăng tải trên trang facebook cá nhân của nữ giáo viên tên Xuyến. Sau khi nhận được nhiều bình luận với thái độ phản đối, bất bình của cộng đồng mạng, cô giáo đã gỡ bỏ clip.

Tuy nhiên một số người đã kịp tải clip về, tiếp tục đăng tải với thái độ bất bình, phản đối khi cô giáo chủ nhiệm mặc nhiên để cho học sinh lớp 9 tổ chức uống bia tại nhà mình và còn có lời nói cổ vũ, kích động chúng.

Hội phụ huynh Trường THCS Ngư Lộc đã có đơn gửi các đơn vị chức năng đề nghị làm rõ vụ việc, vì cho rằng hành động của cô giáo Nguyễn Thị Xuyến là vi phạm, không tốt cho học sinh.

Tiếp nhận đơn, UBND xã Ngư Lộc đã đề nghị Công an xã Ngư Lộc vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý vi phạm. Tiếp đó, Công an huyện Hậu Lộc cũng đã chỉ đạo Công an xã Ngư Lộc xác minh, làm rõ.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com