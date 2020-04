Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng chuyện rạn nứt với chồng trẻ

Lâm Khánh Chi đính chính tin đồn rạn nứt tình cảm với chồng trẻ

Lâm Khánh Chi là một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng sao Việt. Cô luôn tích cực truyền cảm hứng về vấn đề bình đẳng giới và được giới giải trí yêu mến gọi là "Nữ hoàng chuyển giới". Thời gian qua, tin đồn rạn nứt tình cảm của cô và ông xã trẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trong đoạn phát trực tiếp trên trang cá nhân ngày 19/4, Lâm Khánh Chi đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện rạn nứt tình cảm giữa cô và ông xã kém 8 tuổi trong thời gian vừa qua. Theo đó, Lâm Khánh Chi đính chính rằng mối quan hệ của vợ chồng cô đã bình thường trở lại.

Theo Lâm Khánh Chi, chuyện vợ chồng cãi vã, trục trặc là điều thường tình, không chỉ riêng vợ chồng cô mà bất kỳ gia đình nào cũng có. Cô và ông xã đúng là có giận nhau, lại thêm vấn đề sức khỏe nên Lâm Khánh Chi mới dọn về ở với bố mẹ.

Hiện tại mối quan hệ của Lâm Khánh Chi và chồng đã bình thường trở lại.

Đến khoảng 12h trưa ngày 19/4, ông xã đã đến đón Lâm Khánh Chi về nhà. Tuy nhiên vì tình hình sức khỏe không được ổn định nên ông xã của Lâm Khánh Chi không thể xuất hiện trong video phát trực tiếp cùng với cô.

"Nữ hoàng chuyển giới" coi một tuần vừa qua như là một khoảng thời gian để suy nghĩ lại những sự việc xảy ra giữa 2 vợ chồng. Đồng thời cũng là để kiểm chứng xem tình cảm của cả 2 có còn mặn nồng như lúc trước hay không?....

Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho cô suốt thời gian vừa qua. Cô cũng không quên nhắc nhở khán giả tự chăm sóc sức khỏe, rửa tay kỹ càng, tích cực bổ sung các chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng trong thời gian này.

Lâm khánh Chi cho rằng cãi vã là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống hôn nhân.

Trước đó, Vợ chồng Lâm Khánh Chi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi liên tục lộ ra những bằng chứng của việc trục trặc hôn nhân. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ chuyển giới này mượn lời bài hát để bày tỏ tâm sự: "Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy". Dòng trạng thái này được chỉnh sửa nhiều lần trước khi biến mất khỏi trang cá nhân của cô.

Lâm Khánh Chi sau đó cũng dọn về nhà mẹ đẻ. Trong khoảng thời gian này, cô chia sẻ mình bị sốc thuốc, co giật, không ăn được gì vì uống quá nhiều thuốc giảm đau. Loại thuốc này chỉ được uống khi no nhưng Lâm Khánh Chi đã uống lúc chưa ăn gì cả dẫn đến co giật, tay chân bủn rủn, không thở được, phải truyền 12 chai nước biển.

Hiện tại, sức khỏe của Lâm Khánh Chi cũng đã ổn định.

Sau đó, Lâm Khánh Chi đăng tải trạng thái với nội dung: "Quyết định nào cũng thật đắng cay, câu chuyện nào cũng có lý do". Chia sẻ này của Lâm Khánh Chi khiến cho nhiều khán giả càng tin vào tin đồn rạn nứt của 2 vợ chồng cô.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net