Lại xuất hiện clip người phụ nữ đùa với 'thần chết' gây bão mạng

Tối 3/11, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một phụ nữ đi xe máy mang biển số 93B1-254.76 di chuyển với tốc độ cao, đánh võng, lạng lách trên đường trước sự ngỡ ngàng của người dân.

Các hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, vụ việc diễn ra trên Quốc lộ 13, đoạn thuộc huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương).

Your browser does not support the video tag.

Clip người phụ nữ đi xe máy đánh võng trên đường gây bức xúc

Trước đó vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội cũng chia sẻ clip khác ghi lại hình ảnh người phụ nữ này điều khiển xe máy chạy trên Quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) có hành vi lạng lách, đánh võng rồi vượt lên trước đầu xe tải.

Đáng chú ý, khi gần đến cổng chào Bình Dương, thuộc phường Vĩnh Phú (thành phố Thuận An), người phụ nữ này đã cao hứng thả hai tay, vẫy vẫy như chim bay, sau đó thì luồn lách qua 2 chiếc xe khách đi trước.

Your browser does not support the video tag.

Một clip khác trước đó ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe máy đánh võng

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh, truy tìm người phụ nữ để làm rõ hành vi vi phạm giao thông của người này.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang tra cứu biển số xe, cũng như nơi ở của chủ phương tiện. Ngành chức năng sẽ mời người điều khiển phương tiện đến làm việc để xử lý theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong