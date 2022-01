Kỷ luật đội trưởng quản lý thị trường mời chủ xe chở hàng lậu đến quán karaoke

Có dấu hiệu phạm tội Liên quan đến đơn tố cáo của ông Ngô Văn Lai, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã có kết quả xác minh về vụ việc này. Cụ thể, với tài liệu thu thập được chưa đủ cơ sở để xử lý ông Nguyễn Văn Danh về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, về quá trình chỉ đạo triển khai kiểm tra, bắt giữ ôtô khách 77B-009.91 vận chuyển 500 bao thuốc lá nhập lậu, cơ quan CSĐT xác định ông Danh có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trên cơ sở đó, ngày 29-6, cơ quan CSĐT đã có công văn đề nghị Tổng cục QLTT xác định vụ việc bắt, tạm giữ ô tô 77B-009.91 là đúng hay sai, vụ việc không xử lý được gây thiệt hại cho nhà nước bao nhiêu tiền… Đến ngày 28-7, Tổng cục QLTT đã có văn bản trả lời vụ việc không gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ngày 30-6, cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định thiệt hại vận tải hành khách, hàng hóa đối với ôtô khách 77B-009.91 trong thời gian tạm giữ trái quy định. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn trả lời không có cơ sở xem xét giám định, xác định thiệt hại về vận tải hành khách, hàng hóa của ôtô 77B-009.91. Do không có cơ sở xác định thiệt hại về tài sản nhà nước, cá nhân nên hành vi của ông Nguyễn Văn Danh không đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với những hành vi vi phạm trên, ngày 22-10-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã gửi văn bản đề nghị Cục QLTT tỉnh Bình Định xử lý hành chính đối với ông Nguyễn Văn Danh và các cá nhân liên quan. Theo cơ quan CSĐT, việc Tổng cục QLTT ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Danh và một kiểm soát viên của Đội QLTT số 1 về hành vi vi phạm đạo đức công vụ là chưa đủ. Bởi việc kỷ luật này chỉ dựa trên hành vi vòi vĩnh của họ. Trong khi đó, ông Danh còn có nhiều hành vi vi phạm khác như chỉ đạo kiểm tra, bắt giữ xe chở hàng lậu ngoài địa bàn quản lý; ra quyết định tạm giữ phương tiện là ôtô khách 77B-009.91 trái quy định; tự ý trả tang vật, phương tiện, giấy tờ vi phạm là vượt thẩm quyền...