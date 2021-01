Your browser does not support the video tag.

Cầu thủ chạy cánh Terens Puhiri của Borneo FC đã có pha bứt tốc như một quả tên lửa trong trận đấu với Mitra Kukar tại Indonesia Liga 1.

Xuất phá từ giữa sân, Puhiri lao đi vun vút, bỏ lại một hậu vệ và thủ thành đối phương trước khi đưa bóng vào lưới.

Trang Guardian Football (Anh) cực ấn tượng với tình huống này và đánh giá Puhiri là một trong những cầu thủ nhanh nhất thế giới.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Giao thông