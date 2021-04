Kinh hoàng: Phụ xe khách lao qua cửa kính, dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người tài xế ô tô tải

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua (11/4) trên cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Không rõ nguyên nhân cụ thể, ô tô tải bị xe khách vượt lên rồi chèn ép vào dải phân cách, buộc phải dừng lại. Lúc sau, người đàn ông được cho là phụ xe khách nhảy xuống rồi lao vào cabin ô tô tải, đấm tài xế túi bụi. Thậm chí, anh ta còn rút ra một vật ngọn đâm dã man vào tài xế ô tô tải. Sau đó lên xe rời đi. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của tài xế xe tải.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã ngay lập túc thu hút sự chú ý.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc phụ xe khách lao vào cabin ô tô tải đấm tài xế túi bụi

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc