Kinh hoàng cảnh sạt lở cạnh khách sạn đang thi công ở Sa Pa

Hiện trường vụ sạt lở đất cạnh khách sạn đang xây dựng ở thị xã Sa Pa (Ảnh: Trung Kiên).

Ngày 21/3, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 20/3, tại địa chỉ số 25, đường Hoàng Liên, phường Phan Si Păng (cạnh một khách sạn đang xây dựng). Đã có khoảng 4 hộ dân có nhà cửa nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng, ngoài ra không có ai bị thương vong trong vụ việc.

Theo một số người dân, trước đó tại khu vực xảy ra sạt lở, đơn vị thi công đào móng xây dựng sâu 15-20 m tại khu vực taluy âm đường Hoàng Liên. Tuy nhiên, họ chưa xây dựng kè chống sạt lở. Sau khi xảy ra vụ việc, một mạch nước ngầm chảy qua khu vực khiến đường Hoàng Liên bị sạt lở khoảng 20 m.

Cảnh sạt lở cạnh khách sạn đang thi công ở Sa Pa (Video: Hoàng Nam).

Đến sáng 21/3, cơ quan chức năng đang xử lý sự cố điện của khu vực này do ảnh hưởng từ vụ sạt lở.

Cũng theo vị lãnh đạo thị xã Sa Pa, hiện cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa khu vực sạt lở trên và đề nghị tạm dừng thi công dự án để làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ việc.

Cùng ngày 21/3, UBND thị xã Sa Pa đã có báo cáo ban đầu về sự việc. Theo đó, sự việc không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên vụ sạt lở đã gây sạt toàn bộ mặt đường bê tông chiều dài khoảng 35 m; sụt sạt móng nhà, nền nhà; ảnh hưởng đến một số công trình khác ở khu vực lân cận.

Về nguyên nhân sơ bộ ban đầu, theo UBND thị xã Sa Pa, do một hộ dân xây dựng kè giữ đất bên ta luy âm, khi tiến hành đào đất móng kè đã gây ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của kè đá hộc chắn đất hiện có; địa chất khu vực có nước ngầm chưa được xử lý.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Thường trực Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện ngay công tác khắc phục như cảnh báo, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực đối với những gia đình có nguy cơ sụt sạt; cảnh báo khu vực sạt lở, đảm bảo không cho người và phương tiện giao thông đi lại qua khu vực sạt lở (các hộ dân liên quan thuộc tổ 4, phường Phan Si Păng được hướng dẫn đi bộ theo đường bậc nối từ Ngã ba Vi Ô Lét lên Nhà khách của Công ty Khoáng sản); có biện pháp ngăn nước thải tiếp tục đổ xuống khu vực sạt lở, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc cảnh báo, cử người túc trực thường xuyên theo quy định; tạm thời cắt điện, cắt nước đoạn qua khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn, đồng thời, nghiên cứu phương án để cấp điện, cấp nước trở lại cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong ngày 21/3.

Thị xã Sa Pa cũng yêu cầu hộ dân xây dựng kè dừng thi công, cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố. Thị xã đã chỉ đạo rà soát toàn bộ hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước, điện, nước, kết cấu, đường dân sinh… các điểm có nguy cơ không an toàn) để có giải pháp xử lý lâu dài, an toàn.

