Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng – an ninh tại Bộ CHQS tỉnh

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Đại tá Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An.

Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng an ninh và một số mặt công tác quân sự quốc phòng kịp thời, đúng kế hoạch đề ra, đạt chất lượng tốt. Trong đó, năm 2021 đã huấn luyện cho 100% đơn vị cơ sở quân số đạt 97,33%, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được 113/118 đơn vị, đạt 95,76%; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 13.000 đối tượng và gần 116.000 học sinh, sinh viên, học viên.

3 tháng đầu năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã huấn luyện được 260 đơn vị cơ sở; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được hơn 5.500 người. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh tổ chức duy trì chế độ hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, đặc biệt là đã phối hợp với các lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ, tết, sự kiện trọng đại, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Lương Quang Cương - Phó Cục trưởng, Cục Dân quân tự vệ Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh và công tác xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ.

Thiếu tướng Lương Quang Cương yêu cầu trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các địa phương, cơ sở tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025”; rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, tổ chức bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện Dân quân tự vệ, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã; chỉ đạo các địa phương, cơ sở tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng khác trong trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày Lễ, Tết, sự kiện trọng đại và tham gia khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng, phòng chống dịch bệnh và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bộ CHQS tỉnh tham mưu mua sắm công cụ hỗ trợ, trang thiết bị làm việc, vật chất phục vụ huấn luyện, diễn tập và các hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, vai trò của các ban, ngành đoàn thể; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia các khoá bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh do cấp trên tổ chức; tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định.

