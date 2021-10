Không khí lạnh tăng cường, gây mưa rất to ở khu vực Nghệ An - Quảng Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (15.10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Dự báo, ngày hôm nay (15.10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (15.10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ đêm nay (15.10) đến ngày 18.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

- Nghệ An có tổng lượng mưa từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt;

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa từ 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt;

- Đà Nẵng và Quảng Nam có tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (15.10) có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Từ 19 giờ ngày 14.10 đến 1 giờ ngày 15.10, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Y Tý 54,8mm (Lào Cai), Xín Chải 35,8mm (Hà Giang); IaPnon 54mm (Gia Lai); Đắk Hà 65,4mm, Đắk Ru 55,8mm(Đắk Nông); Phường Cát 2 - Cát Tiên 42mm, Hương Lâm - Đạ Tẻh 38,4mm, B La - Bảo Lâm 33,2mm (Lâm Đồng)... Dự báo trong 06 giờ tới, các tỉnh khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa trên 60mm; khu vực Tây Nguyên từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Tác giả: PV

Nguồn tin: Một Thế Giới