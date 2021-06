Không đeo khẩu trang lao vào khu cách ly, người phụ nữ hét: "Tôi không biết đường, tôi sợ lạc"

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ khoảng 50 tuổi cố tình không chấp hành quy định phòng dịch ở Sài Gòn đang vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận.

Theo nội dung trong clip, một người phụ nữ không đeo khẩu trang vào ngõ đang bị phong tỏa. Bị lực lượng chức năng chặn lại, người này hét lớn:"Tại sao người ta chở đồ nặng như vậy lại không cho người ta vô là sao?", "đường người ta đi ra đi vô mà không cho người ta đi là sao?"...

Khi được giải thích rằng đây là khu có quyết định cách ly y tế, yêu cầu đi đường khác thì đối tượng thể hiện thái độ chống đối, bất hợp tác nói: "Tôi không biết, tôi thấy cầu tôi sợ, tôi đi lạc. Người ta không biết đường đi mà bảo người ta đi qua cái đường cầu đi lạc là đi làm sao? Cái đường người ta đi quen thuộc, đường về nhà người ta mà cấm là cấm cái gì?".

Clip người phụ nữ không đeo khẩu trang, cố tình lao xe vào khu vực phong tỏa

Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, người phụ nữ tuyên bố không làm để mọi người có thể nhìn rõ mặt, thêm nữa quả quyết rằng:

"Những người đeo khẩu trang là những người truy nã. Khẩu trang đi nắng đi bụi người ta mới đeo chứ không ai bắt khi làm việc mà đeo như vậy hết trơn".

Dân xung quanh chứng kiến sự việc bày tỏ thái độ khó hiểu trước cách hành xử của người phụ nữ. Thậm chí có người phải thốt lên bất lực: "Trời ơi, đúng là bó tay".

Cuối clip, khi bị quá nhiều người nhắc nhở, thậm chí có tiếng ai đó "dọa" nếu vẫn tiếp tục chống đối sẽ có biện pháp cứng rắn thì người này mới chịu lấy khẩu trang treo ở xe máy ra đeo.

Theo chia sẻ của người đăng tải, sự việc xảy ra tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi bị nhắc nhở nhiều, cuối cùng người phụ nữ đã chịu đeo khẩu trang.

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc