Không có giấy xét nghiệm COVID-19, thanh niên chui vào cốp xe né chốt kiểm soát

Nam thanh niên chui vào cốp xe để trốn khai báo y tế bị công an phát hiện - Ảnh: TRẦN HỒNG QUANG

Ngày 30-8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa bàn giao tài xế D.Q.P. (32 tuổi) và L.V.T. (32 tuổi, cùng trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cho Công an xã Sơn Nam để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng, chống COVID-19.

Theo đó, khoảng 1h20 sáng cùng ngày, tài xế D.Q.P. lái ôtô đi theo hướng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang.

Khi đến chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang thì bị cán bộ, chiến sĩ trực chốt yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, anh P. xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính COVID-19 cấp ngày 26-8 (đã hết hạn) nên tổ công tác không cho anh này di chuyển vào tỉnh Tuyên Quang.

Anh T. làm việc với cơ quan công an - Ảnh: TRẦN HỒNG QUANG

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe do P. điều khiển có anh L.V.T. nằm bên trong.

Làm việc với công an, anh T. cho biết do không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên đã nằm trong cốp xe để trốn khai báo y tế và tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh, chia sẻ vất vả, khó khăn với lực lượng tuyến đầu.

Các trường hợp cố tình không thực hiện quy định về công tác phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ