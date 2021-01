Không có cửa cạnh tranh với Văn Lâm, thủ môn ĐT Thái Lan nhận quyết định bất ngờ

Thủ thành Kawin Thamsatchanan của ĐT Thái Lan được gọi trở lại châu Âu tập luyện cùng CLB chủ quản OH Leuven trong phần còn lại của mùa giải 2020/2021.

Một trong những lý do khiến đội bóng Bỉ đưa ra quyết định bất ngờ này là bởi ở thời điểm hiện tại họ đang gặp vấn đề ở vị trí thủ môn. OH Leuven muốn Kawin trở lại với hy vọng anh có thể làm tốt hơn những đồng nghiệp ở CLB, qua đó giúp OH Leuven cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Jupiler Pro League.

OH Leuven hiện đứng thứ 6 tại Jupiler Pro League, với 29 điểm sau 19 vòng.

Kawin Thamsatchanan trở lại khoác áo OH Leuven.

OH Leuven để Kawin đến Consadole Sapporo vào đầu năm 2020 dưới dạng cho mượn nhưng thủ thành người Thái Lan không thể hiện được nhiều và không có cơ hội ra sân ở J-League.

Anh trở về Thái Lan khi thị trường chuyển nhượng của Thai League mở cửa để tìm kiếm bến đỗ mới. Báo giới Thái Lan ban đầu đưa tin Muangthong United muốn có sự phục vụ của thủ thành sinh năm 1990 này. Tuy nhiên, lãnh đạo Muangthong United sau đó khẳng định, đội bóng không có nhu cầu chiêu mộ thêm Kawin Thamsatchanan bởi đang sở hữu 2 thủ thành giỏi là Đặng Văn Lâm của ĐTQG Việt Nam và Somporn Yot.

"Chúng tôi hài lòng với những gì Văn Lâm và Somporn Yot đang thể hiện. Họ sẽ cạnh tranh nhau ở CLB", lãnh đội Muangthong United nói trên SIAM Sports.

Không thể trở lại đội bóng cũ, Kawin Thamsatchanan tìm tới Port FC song hai bên cũng không đạt được thỏa thuận.

Kawin Thamsatchanan sinh ngày 26/01/1990 tại Bangkok, Thái Lan, cao 1m84. Khởi đầu sự nghiệp ở CLB Rajpracha. Năm 2008 anh khoác áo Muangthong United, thi đấu 242 trận trong 10 năm. Anh là thủ thành ĐT Thái Lan từ năm 2010 đến nay và đã có 67 lần khoác áo "voi chiến".

