Khống chế kẻ cầm dao, dọa cho nổ bình gas trong khu dân cư

Khoảng 10h30 ngày 14/8 tại nhà bà T.T.X (SN 1956), thường trú tại tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979), là con trai bà X đòi mẹ phải cho tiền đi chơi game. Khi bà X trả lời không có tiền thì Tuấn đòi chìa khóa két sắt để mở. Bà X chưa tìm được chìa khóa thì Tuấn lấy vật dụng gồm búa, chày và dao đập, cạy phá két.

Thấy vậy, chị N.T.T.T (SN 1981), em gái ruột của Tuấn đã gọi điện thoại đến Trực ban Công an phường Phùng Chí Kiên trình báo sự việc, đề nghị lực lượng Công an giải quyết. Khi tổ công tác của Công an phường đến nhà bà X thì Nguyễn Anh Tuấn vẫn đang dùng búa kim loại, chày gỗ đập phá cánh cửa két sắt trong phòng. Tổ công tác đã yêu cầu Tuấn chấm dứt hành vi ra ngoài làm việc.

Lực lượng Công an khống chế đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Tuy nhiên, Tuấn không chấp hành mà có lời nói và hành động thách thức. Đối tượng khóa trái cửa lại, đồng thời xuống bếp lấy 2 con dao bằng kim loại và tháo bình ga ở trong bếp mang ra đặt giữa phòng, dọa sẽ cho nổ bình gas. Sau khi vận động, thuyết phục nhưng Tuấn không chấp hành và tiếp tục gây mất ANTT, Tổ công tác đã báo cáo sự việc đến Thượng tá Bùi Tuấn Hùng, Trưởng Công an TP Bắc Kạn, đề nghị tăng cường lực lượng.

Nhận được thông tin, Thượng tá Bùi Tuấn Hùng đã chỉ đạo tăng cường thêm lực lượng, đồng thời trực tiếp đến hiện trường, cùng Trung tá Bàn Ngọc Tú, Phó Trưởng Công an TP Bắc Kạn vận động, thuyết phục Tuấn ra khỏi phòng. Lúc này Tuấn vẫn không chấp hành mà cố thủ bên trong, dọa ai vào nhà sẽ dùng dao chém.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan Công an.

Thấy Tuấn sử dụng hung khí và bình gas có thể gây thương tích, cháy nổ..., nguy hiểm không chỉ cho đối tượng, người thân, lực lượng làm nhiệm vụ mà có thể gây sát thương cao khi nhà đối tượng trong khu vực đông dân cư, lãnh đạo Công an TP Bắc Kạn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn phân công lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh đến phối hợp để khống chế đối tượng bảo đảm an toàn.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phối hợp với bà X kiên trì tiếp tục vận động, thuyết phục Tuấn ra ngoài để làm việc. Đến khoảng 12h5 cùng ngày, Tuấn mở cửa đi ra ngoài sân nhưng mỗi tay vẫn cầm một con dao bằng kim loại. Khi đại diện tổ công tác tiếp cận thuyết phục Tuấn chấp hành làm việc thì đối tượng hung hăng đe dọa tấn công, Thượng tá Hùng Thế Hoàng, Phó Trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo lực lượng CSCĐ trang bị lá chắn, công cụ hỗ trợ áp sát và khống chế Tuấn.

Lực lượng CSCĐ phối hợp Công an TP Bắc Kạn khống chế đối tượng đưa lên xe đưa về trụ sở.

Tuấn đã lao vào dùng dao chém vào các chiến sỹ CSCĐ, nhưng trúng các tấm lá chắn. Với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, lực lượng CSCĐ đã khống chế được Tuấn bảo đảm an toàn và phối hợp với Công an TP Bắc Kạn dẫn giải đối tượng về trụ sở. Công an TP Bắc Kạn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Anh Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn nghiện chơi game, không có vợ con, hiện sống cùng mẹ, mới đi làm thuê ở Hà Nội về thì xảy ra sự việc trên. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, trước đây, đối tượng từng được điều trị về bệnh tâm thần phân liệt, do đó Công an TP Bắc Kạn đã tiến hành đưa đối tượng đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn đang tiếp thục thu thập tài liệu để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: An Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân