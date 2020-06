Khống chế đám cháy rừng suốt 3 ngày tại Nghệ An

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng hơn 70 ha thảm thực bì rừng, chủ yếu là keo, bạch đàn.



Trong 3 ngày 26, 27 và 28/6 tại tỉnh Nghệ An đã xảy ra cháy rừng tại nhiều địa phương. Cụ thể, chiều 26/6, đám cháy bắt đầu bùng phát tại rừng thông ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An). Sau vài tiếng đồng hồ, đám cháy lây lan sang khu vực rừng ở xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc) và xã Diễn Lợi và xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu).

Ngay sau khi xảy ra đám cháy, nhiều lực lượng như công an huyện, dân quân tự vệ và người dân các xã lân cận như Diễn Thọ, Diễn An, Diễn Lộc... đã sang hỗ trợ dập lửa tại xã Diễn Lợi. Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cũng đã huy động hàng trăm chiến sĩ cùng với lực lượng tại chỗ gồm công an, quân đội, hạt kiểm lâm, Đồn Biên phòng Diễn Thành… có mặt để dập lửa.

Tuy nhiên, do trời nắng gắt cộng với gió mạnh nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc tập trung lực lượng cắt đường băng trắng để khoang vùng lây lan, các phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đã được chuẩn bị.

Phút nghỉ ngơi của các chiến sĩ sau khi đám cháy được khống chế

Ông Lê Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Diễn Lợi cho biết: Trong đêm 27 và rạng sáng ngày 28/6 tất cả lực lượng và đông đảo người dân đã căng mình xuyên đêm để dập lửa, dù ai cũng mệt mỏi, nhưng vì tính mạng của người dân, vì rừng xanh quê hương nên ai cũng cố gắng đến giây phút cuối cùng, không chùn bước. Rất may là hơn 200 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đã được đảm bảo an toàn, không cần di dời trong đêm.

Đến 9h ngày 28/6, gió thổi nhẹ hơn, do đó, đám cháy không lan ra được trên diện rộng, cộng với việc sáng sớm có thêm lực lượng đến tiếp sức nên đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Ông Bạch Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, cho biết: Đến sáng nay đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên lực lượng kiểm lâm vẫn tiếp tục cùng các lực lượng khác bám trụ canh giữ đề phòng lửa rừng bùng phát trở lại. Tổng phạm vi cháy ước tính khoảng 70 ha. Diện tích thiệt hại cụ thể các cơ quan chức năng đang thành lập đoàn để rà soát thống kê.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo PLVN