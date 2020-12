Khởi tố vụ án, điều tra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép liên quan bệnh nhân 1440

Đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - thông tin với PV Tuổi Trẻ Online về vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép - Ảnh: CHÍ HẠNH

Trưa 30-12, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" theo Điều 348 Bộ luật hình sự.

"Đến thời điểm này, Công an tỉnh An Giang đã xác định được một số đối tượng liên quan trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh cũng đang phối hợp với công an các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, TP.HCM và Bình Dương để tiếp tục điều tra", đại tá Nơi nói, và cho biết BN1440 khai đã chi 37 triệu đồng cho đường dây nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng An Giang kiểm tra cửa khẩu sau khi có nhiều ca nhiễm COVID-19 liên quan đến vượt biên trái phép - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giám đốc Công an An Giang cũng thông tin thêm, BN1440 liên tục thay đổi lời khai, khai lung tung đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra, và cả việc truy vết dịch tễ.

"Trường hợp này đã có dấu hiệu phạm tội. Đây là tình tiết tăng nặng khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ vụ án", đại tá Nơi khẳng định.

Rạng sáng 24-12 một nhóm nhiều người vượt biên trái phép bằng đường sông từ Campuchia qua khu vực biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau đó, một số người được ôtô 7 chỗ chở đi TP.HCM, 1 người trong nhóm đón taxi về Cà Mau.

Khi ôtô 7 chỗ đến địa phận tỉnh Long An, có 1 nam, 1 nữ xuống, sau đó chở tiếp 4 người về TP.HCM. Hai người ở Long An đã đón ôtô khách 16 chỗ về Tiền Giang, sau đó người nữ đón xe về Đồng Tháp, người nam tiếp tục về Vĩnh Long.

Đến nay, cơ quan y tế đã xác định có 4/7 người nhập cảnh trái phép rạng sáng 24-12 đã dương tính với COVID-19.

Tác giả: H.T.DŨNG - C.HANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ